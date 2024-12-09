ماك أليستر: أتوقع مشاركة ميسي في مونديال 2026.. وقد ألعب بالدوري الإسباني يوما ما

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 17:13

كتب : FilGoal

تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم مع ميسي

يتوقع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر مشاركة مواطنه ليونيل ميسي في كأس العالم 2026، وكشف عن إمكانية الانتقال للدوري الإسباني يوما ما.

الثنائي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، وتزاملا في صفوف منتخب التانجو منذ 2019.

وقال ماك أليستر في تصريحات لجريدة أس: "ليو هو كل شيء بالنسبة لجيلنا ولأولئك الذين شاركوه غرفة خلع الملابس، فهو كل شيء".

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وأضاف لاعب وسط ليفربول "ميسي يُظهر في كل مباراة أو جلسة تدريب أو دردشة أنه شخص ولاعب من الطراز الأول".

وتابع "يسعدني أن أشارك غرفة خلع الملابس مع ميسي وأن أقول يوما ما إنني لعبت مع اللاعب الأفضل على الإطلاق".

وواصل "هل أتوقع مشاركة ميسي في كأس العالم 2026؟ أتمنى ذلك وأعتقد ذلك. يتبقى عام ونصف العام حتى موعد المونديال، وهو وقت ليس بالطويل".

وأكمل "يبدو ميسي سعيدا في الوقت الحالي، ورغم أنني لا أعرف ماذا سيحدث لمستقبله، لكن يبدو أنه سيبقى مع إنتر ميامي لمواصلة اللعب والاستمتاع".

واستمر بطل كأس العالم 2022 "أتمنى أن يتمكن ميسي من المشاركة في المونديال لأنه اللاعب الذي يصنع الفارق. إنه دائمًا أمر إيجابي أن يكون معنا".

وأجاب ماك أليستر على سؤاله حول إمكانية اللعب في إسبانيا يوما ما بقوله "لماذا لا؟ إسبانيا دولة أحبها كثيرًا وقد زرتها عدة مرات، وقبل كل شيء، بسبب اللغة والثقافة، فهي تشبه الأرجنتين كثيرا".

وأتم "أود بالتأكيد اللعب في إسبانيا يوما ما. لكن في الوقت الحالي، أشعر براحة كبيرة في ليفربول ولا أفكر فيما قد يحدث في المستقبل".

وانضم ماك أليستر إلى ليفربول في صيف 2023 قادما من برايتون.

وظهر البالغ من العمر 25 عاما مع ليفربول في 67 مباراة وسجل 9 أهداف.

ليونيل ميسي أليكسيس ماك أليستر الأرجنتين
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