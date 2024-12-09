مدرب المنصورة عن اعتداء لاعبه: يتحمل ما فعله.. ولا يوجد من يستطيع قيادة الفريق

علق علاء نوح المدير الفني للمنصورة، على واقعة اعتداء أحمد شاهين عليه الفريق عليه بعد قرار استبداله في الدقيقة 73.

وقال نوح: " طلبت منه التبديل فيجب أن ينفذ فوزًا لا يوجد لاعب في الفريق يُسعد جماهير المنصورة أو يستطيع قيادة الفريق"

وأضاف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعب يتحمل نتيجة فعله وما أقدم عليه".

وفي الدقيقة 73 اعتدى لاعب المنصورة البديل أحمد شاهين على مدربه علاء نوح بعد قرار استبداله رغم نزوله قبلها بـ12 دقيقة، لولا تدخل دكة البدلاء التي أبعدت اللاعب عن مدربه.

وخسر المنصورة بثلاثية أمام المقاولون العرب في الجولة الـ11 من دوري المحترفين، ليبقى في ذيل جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

وتحدث مدرب المنصورة على نتيجة المباراة: "الحكم أنهى المباراة من بدايتها بعد احتسابه هدف تسلل للمقاولون في الدقيقة الأولى".

وكشف عن مستقبله: "سأعقد جلسة مع الإدارة، أتيت في مهمة صعبة، ولكن لا يوجد بدائل في الفريق".

وأتم حديثه بانتقاد جدول المباريات: "لعبنا اليوم وسنلعب يوم الخميس، ثم مباراة أخرى يوم الإثنين المقبل، لا يوجد فريق يتحمل ذلك"