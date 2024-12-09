دوري المحترفين - لاعب اعتدى على مدربه.. عنتر يقود المقاولون لاكتساح المنصورة بثلاثية

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 16:57

كتب : رضا السنباطي

المقاولون - الزمالك - محمد عنتر

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا كبيرًا على حساب المنصورة بثلاثية نظيفة في الجولة الـ11 من دور المحترفين.

ورفع المقاولون رصيده إلى 26 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما بقي المنصورة في المركز الـ20 والأخير بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط.

سجل اللاعب الفلسطيني محمد ماجد بلح الهدف الأول لصالح المقاولون في الدقيقة الأولى من المباراة، في لقطة جدلية بسبب وقوع اللاعب في مصيدة التسلل قبل تسجيل الهدف.

أخبار متعلقة:
انتهت في دوري المحترفين - المقاولون العرب (3)-(0) المنصورة دوري المحترفين - الاستقالة الـ11.. علاء إبراهيم يستقيل من تدريب ديروط دوري المحترفين – انتصار قاتل للترسانة.. ودجلة يخسر من بترول أسيوط

واعترض علاء نوح المدير الفني للمنصورة بين شوطي المباراة على حكم اللقاء.

وشهد الشوط الثاني إثارة بعد تسجيل المقاولون هدفين إضافيين، حيث سجل محمد عنتر الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعد مرور رائع من مدافع المنصورة.

وأضاف عبد الرحمن سمانة هدف المقاولون الثالث في الدقيقة 66 بعد عرضية من محمد عنتر.

وفي الدقيقة 73 اعتدى لاعب المنصورة البديل أحمد شاهين على مدربه علاء نوح بعد قرار استبداله رغم نزوله قبلها بـ12 دقيقة، لولا تدخل دكة البدلاء التي أبعدت اللاعب عن مدربه.

وي 2 - 1 طنطا

وفي مباراة أخرى حقق وي فوزًا مثيرًا على طنطا بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة شهدت هدفا قاتلا لأصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ورفع وي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني متخطيا وادي دجلة الثالث بعدما توقف رصيده عند 21 نقطة.

أما طنطا فبقي في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.

سبورتنج 0-1 لافيينا

فاز لافيينا على سبورتنج بهدف حازم مرسي

القناة 1-1 السكة الحديد مودرن

تعادل القناة مع السكة الحديد مودرن بهدف لكل فريق.

تقدم أحمد شعبان للسكة، وتعادل حسين رجب للداخلية ليتعادل أيمن المزين للمرة الثانية مع القناة بعد تعادله في المباراة الأولى مع المنصورة.

الداخلية 1-2 أبو قير للأسمدة

انتصر أبو قير للأسمدة على الداخلية بهدفين مقابل هدف.

سجل لأبو قير محمود علاء من ركلة جزاء، وأحمد فايز، فيما سجل للداخلية يوسف تونجي.

أبو قير للأسمدة رفع رصيده لـ20 نقطة في المركز الرابع .. ويمكنك معرفة جدول ترتيب دوري المحترفين بالكامل بالضغط هنا

المقاولون المنصورة دوري المحترفين علاء نوح أحمد شاهين اعتداء لاعب المنصورة
نرشح لكم
رئيس المنصورة يكشف لـ في الجول قرار النادي بعد واقعة اعتداء لاعبه على مدرب الفريق مدرب المنصورة عن اعتداء لاعبه: يتحمل ما فعله.. ولا يوجد من يستطيع قيادة الفريق انتهت في دوري المحترفين - المقاولون العرب (3)-(0) المنصورة مواعيد مباريات الإثنين 9 ديسمبر 2024.. ختام جولة الدوري الإنجليزي دوري المحترفين - الاستقالة الـ11.. علاء إبراهيم يستقيل من تدريب ديروط دوري المحترفين – انتصار قاتل للترسانة.. ودجلة يخسر من بترول أسيوط انتهت دوري المحترفين - منتخب السويس (0)-(0) أسوان مواعيد مباريات الأحد 8 ديسمبر.. ثلاثي مصري قاريا والدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
قائمة ليفربول – صلاح على رأس 19 لاعبا لمواجهة جيرونا.. وعودة أليسون 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بتواجد 6 من ريال مدريد.. الكشف عن التشكيل المثالي لعام 2024 من FIFPRO 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس المنصورة يكشف لـ في الجول قرار النادي بعد واقعة اعتداء لاعبه على مدرب الفريق 35 دقيقة | القسم الثاني
كرة نسائية - والنتيجة 5-صفر.. انسحاب الطيران أمام مسار بعد 35 دقيقة 39 دقيقة | رياضة نسائية
كرة طائرة - ضربة البداية الثلاثاء.. مواعيد مباريات الأهلي في مونديال الأندية 40 دقيقة | كرة طائرة
ميدو: أعتذر عن وقت حديثي بخصوص التشجيع.. ولكن إجابتي لن تتغير 52 دقيقة | كأس العالم للأندية
ماك أليستر: أتوقع مشاركة ميسي في مونديال 2026.. وقد ألعب بالدوري الإسباني يوما ما 59 دقيقة | أمريكا
مدرب المنصورة عن اعتداء لاعبه: يتحمل ما فعله.. ولا يوجد من يستطيع قيادة الفريق ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية