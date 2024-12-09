دوري المحترفين - لاعب اعتدى على مدربه.. عنتر يقود المقاولون لاكتساح المنصورة بثلاثية

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا كبيرًا على حساب المنصورة بثلاثية نظيفة في الجولة الـ11 من دور المحترفين.

ورفع المقاولون رصيده إلى 26 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما بقي المنصورة في المركز الـ20 والأخير بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط.

سجل اللاعب الفلسطيني محمد ماجد بلح الهدف الأول لصالح المقاولون في الدقيقة الأولى من المباراة، في لقطة جدلية بسبب وقوع اللاعب في مصيدة التسلل قبل تسجيل الهدف.

واعترض علاء نوح المدير الفني للمنصورة بين شوطي المباراة على حكم اللقاء.

وشهد الشوط الثاني إثارة بعد تسجيل المقاولون هدفين إضافيين، حيث سجل محمد عنتر الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعد مرور رائع من مدافع المنصورة.

وأضاف عبد الرحمن سمانة هدف المقاولون الثالث في الدقيقة 66 بعد عرضية من محمد عنتر.

وفي الدقيقة 73 اعتدى لاعب المنصورة البديل أحمد شاهين على مدربه علاء نوح بعد قرار استبداله رغم نزوله قبلها بـ12 دقيقة، لولا تدخل دكة البدلاء التي أبعدت اللاعب عن مدربه.

وي 2 - 1 طنطا

وفي مباراة أخرى حقق وي فوزًا مثيرًا على طنطا بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة شهدت هدفا قاتلا لأصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ورفع وي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني متخطيا وادي دجلة الثالث بعدما توقف رصيده عند 21 نقطة.

أما طنطا فبقي في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.

سبورتنج 0-1 لافيينا

فاز لافيينا على سبورتنج بهدف حازم مرسي

القناة 1-1 السكة الحديد مودرن

تعادل القناة مع السكة الحديد مودرن بهدف لكل فريق.

تقدم أحمد شعبان للسكة، وتعادل حسين رجب للداخلية ليتعادل أيمن المزين للمرة الثانية مع القناة بعد تعادله في المباراة الأولى مع المنصورة.

الداخلية 1-2 أبو قير للأسمدة

انتصر أبو قير للأسمدة على الداخلية بهدفين مقابل هدف.

سجل لأبو قير محمود علاء من ركلة جزاء، وأحمد فايز، فيما سجل للداخلية يوسف تونجي.

أبو قير للأسمدة رفع رصيده لـ20 نقطة في المركز الرابع .. ويمكنك معرفة جدول ترتيب دوري المحترفين بالكامل بالضغط هنا