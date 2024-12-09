قائمة الأهلي لكأس إنتركونتيننتال - انضمام داري والساعي والثلاثي الشاب.. وغياب شوبير ويوسف

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 16:37

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - العين - أشرف داري - يحيى عطية الله

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على القائمة التي ستشارك في كأس إنتركونتيننتال بقطر.

وتغادر بعثة الأهلي، القاهرة في الرابعة والنصف من مساء غدا الثلاثاء متجهة إلى الدوحة للمشاركة في البطولة.

وشهدت قائمة الأهلي انضمام أشرف داري وعمر الساعي بجانب أحمد نبيل كوكا الذي عانى من نزلة برد وغاب عن مواجهة أورلاندو في دوري الأبطال.

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بينما غاب عن القائمة كل من مصطفى شوبير حارس المرمى ويوسف أيمن.

وأيضا انضمام ثلاثي فريق الشباب سمير محمد ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس إنتركونتيننتال كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفي مخلوف.‏

الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم الدبيس - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - عمر الساعي - طاهر محمد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد نبيل "كوكا" - كريم وليد - مصطفى أبو الخير - بيرسي تاو - رضا سليم - حسين الشحات - محمد عبدالله.

الهجوم: محمود كهربا - وسام أبو علي - سمير محمد.‏

وتواجد كريم وليد في قائمة الفريق مجددا بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي لمواجهته مساء السبت في كأس التحدي ونصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ويقام اللقاء على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويلعب فريقا بوتافوجو وباتشوكا في تمام السابعة من مساء الأربعاء بدربي الأمريكيتين.

بينما تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري على استاد لوسيل.

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