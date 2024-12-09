مدرب أهلي جدة يوضح حقيقة توتر علاقته مع رياض محرز

اندهش ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة اندهاشه من التقارير التي تحدثت عن وجود خلاف بينه ولاعبه الجزائري رياض محرز.

ونقلت جريدة اليوم السعودية تصريحات يايسله التي قال فيها: "علاقتي متوترة مع محرز؟ حقًا؟ أين قرأت ذلك؟ أنا مندهش؛ إنه لاعب كرة قدم رائع، وعلاقتي جيدة جدا معه".

وأضاف المدرب الألماني "أعتقد أنك إذا سألته، فمن المحتمل أن يخبرك بنفس الشيء".

وتابع "لا أستطيع إلا أن أقول إنني سعيدًا حقا بوجوده في الفريق، إنه لاعب مذهل، لقد فاز بكل شيء ويظهر ذلك مرة أخرى هذا العام من خلال الفارق الذي يصنعه خلال المباريات".

البالغ من العمر 33 عاما شارك خلال الموسم الجاري مع أهلي جدة في 20 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 7.

وقاد محرز أهلي جدة للفوز على الوحدة بنتيجة 1-0 في الجولة 12 من الدوري السعودي مواصلا صحوته المحلية.

وسجل قائد منتخب الجزائر هدفا رائعا في الدقيقة 55 بعد تمهيد رأسي من فراس البريكان بتسديدة قوية في الشباك.

وساهم محرز تهديفيا مع أهلي جدة في آخر 5 مباريات بتسجيل 5 أهداف وصناعة 3.

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