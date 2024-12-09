ليفربول يستعيد أليسون وجوتا قبل مواجهة جيرونا

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 16:01

كتب : FilGoal

أليسون بيكر - تشيلسي وليفربول

استعاد ليفربول نجميه أليسون بيكر وديوجو جوتا قبل مواجهة جيرونا في دوري أبطال أوروبا.

وتعافى الثنائي من الإصابة وشارك في تدريب ليفربول يوم الاثنين بعد الغياب لفترة ليست قصيرة.

فيما غاب فيدريكو كييزا عن المران بسبب المرض.

أخبار متعلقة:
بالذكاء الاصطناعي.. سيتي يمنح مشجعيه فرصة تصميم قمصان الموسم بعد المقبل قبل مواجهة أتالانتا.. تقرير: خسائر ريال مدريد المالية بعد 5 جولات في دوري الأبطال صن: مهاجم وست هام قد يغيب لمدة عام بسبب الحادث المروع ماك أليستر: أتمنى أن ينهي صلاح مسيرته في ليفربول

ويغيب حارس ليفربول عن الملاعب منذ أوائل أكتوبر الماضي بسبب إصابته في العضلة الضامة.

بينما يغيب المهاجم البرتغالي منذ 20 أكتوبر الماضي بسبب إصابة في الضلوع.

Image

ويستعد ليفربول لملاقاة جيرونا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء خارج ملعبه.

على أن يستقبل فولام في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

ثم يحل ضيفا على ساوثامبتون في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء التالي.

بعدها سيلعب 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي يختم بهم عام 2024، ضد توتنام وليستر سيتي ووست هام يونايتد.

ليفربول جيرونا أليسون بيكر ديوجو جوتا
نرشح لكم
جوارديولا: المستقبل لـ يوفنتوس.. وهذا ما نفتقده موتا: لعبنا بالقلب والروح وكذلك العقل أمام مانشستر سيتي.. وماكيني يمكنه فعل كل شيء ترتيب أبطال أوروبا - تقدم برشلونة وخسارة إنتر.. واستمرار تراجع مانشستر سيتي فليك: نستهدف التأهل المباشر لثمن النهائي. وهذا أكثر شيء أعجبني أمام دورتموند أولمو: ألحقنا بـ دورتموند الهزيمة الأولى على ملعبه أمام جماهير استثنائية أرسنال يهزم موناكو بثلاثية ويواصل التقدم في دوري أبطال أوروبا فليك يكرس العقدة.. برشلونة يفوز على دورتموند في مباراة الأهداف الخمسة يوفنتوس يزيد معاناة مانشستر سيتي ويسقطه بهدفين في دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
مدرب الترجي: نعوّل على روح المجموعة لتخطي غياب ساس ضد بيراميدز 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: مولودية الجزائر يرفض التخلي عن باتريس بوميل 30 دقيقة | الوطن العربي
ناد فرنسي في مفاوضات متقدمة مع زياش.. وعقبة وحيدة ساعة | ميركاتو
سالم الدوسري مهدد بالغياب عن كأس الخليج ساعة | سعودي في الجول
كرة طائرة - الأهلي يخسر من سيفيتانوفا الإيطالي ويودع مونديال الأندية ساعة | كرة طائرة
إنتركونتيننتال - رئيس باتشوكا: جماهير الأهلي يريدون رد الاعتبار.. ونتطلع لضم لاعبين عرب في المستقبل 2 ساعة | الكرة المصرية
إنتركونتيننتال - وسام أبو علي: باتشوكا ليس خصما سهلا.. ومتعطش للمشاركة في هذه المواعيد الكبرى 2 ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 14ديسمبر - الأهلي يواجه باتشوكا.. وبيراميدز أمام الترجي وليفربول وريال مدريد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 3 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية 4 جوميز يطلب الرحيل عن الزمالك.. وخطوة من مجلس الإدارة