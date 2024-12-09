ليفربول يستعيد أليسون وجوتا قبل مواجهة جيرونا

استعاد ليفربول نجميه أليسون بيكر وديوجو جوتا قبل مواجهة جيرونا في دوري أبطال أوروبا.

وتعافى الثنائي من الإصابة وشارك في تدريب ليفربول يوم الاثنين بعد الغياب لفترة ليست قصيرة.

فيما غاب فيدريكو كييزا عن المران بسبب المرض.

ويغيب حارس ليفربول عن الملاعب منذ أوائل أكتوبر الماضي بسبب إصابته في العضلة الضامة.

بينما يغيب المهاجم البرتغالي منذ 20 أكتوبر الماضي بسبب إصابة في الضلوع.

ويستعد ليفربول لملاقاة جيرونا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء خارج ملعبه.

على أن يستقبل فولام في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

ثم يحل ضيفا على ساوثامبتون في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء التالي.

بعدها سيلعب 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي يختم بهم عام 2024، ضد توتنام وليستر سيتي ووست هام يونايتد.