قرعة كأس إسبانيا تكشف عن مواجهة ريال مدريد وبرشلونة لفريقين من الدرجة الثانية

أسفرت قرعة الدور الثالث (دور الـ32) من بطولة كأس ملك إسبانيا عن مواجهة كل من ريال مدريد وبرشلونة لفريقين من الدرجة الثانية.

ويلعب برشلونة أمام بارباسترو تكرارا لمواجهة العام الماضي، بينما ريال مدريد يواجه مينيرا.

وتقام منافسات دور الـ32 يوم 4 يناير المقبل.

ومن المقرر أن يؤكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم مواعيد المباريات بشكل رسمي خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وقد تشهد مواعيد المباريات تأجيل لمواجهتي ريال مدريد وفالنسيا بسبب احتمالية خوض المباراة المؤجلة بينهما في الدوري.

وكان برشلونة قد تغلب على بارباسترو بصعوبة الموسم الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الدور.

وجاءت مباريات دور الـ 32 بالكامل كالآتي:

بارباسترو × برشلونة

بونتيفيدرا × ريال مايوركا

مينيرا × ريال مدريد

لوجرونيس × أتليتك بلباو

ماربيلا × أتليتكو مدريد

أورينسي × بلد الوليد

بونفيرادينا × ريال سوسيداد

غرناطة × خيتافي

ويسكا × ريال بيتيس

ريسينج × سيلتا فيجو

فيرول × رايو فايكانو

ألميريا × إشبيلية

إلدينس × فالنسيا

إلتشي × لاس بالماس

كارتاجينا × ليجانيس

تينيريفي × أوساسونا

ويعتبر برشلونة أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 31 مرة يليه أتليتك بلباو بـ 24 لقبا ثم ريال مدريد 20 مرة.

ولم يحصد ريال مدريد منذ عام 2014 حتى الآن سوى لقب وحيد في 2023.

أما بلباو فقد حصد لقب النسخة الماضية بعد الفوز على مايوركا في النهائي.