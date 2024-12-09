رفض السفر مع فريقه.. بيلد: نابي كيتا إلى فرينتسفاروشي المجري على سبيل الإعارة

كشفت صحيفة بيلد عن اقتراب انتقال الغيني نابي كيتا لاعب فيردر بريمن إلى فرينتسفاروشي المجري على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

نابي كيتا النادي : فيردر بريمن فيردر بريمن

وظهر كيتا في المدرجات خلال مواجهة فرينتسفاروشي أمام منافسه زالاجيرشيج بالدوري المجري مساء الأحد.

وذكرت صحيفة بيلد أن كيتا وجد الحل للانتقال للدوري المجري في ظل إيقافه من ناديه الحالي فيردر بريمن لرفضه السفر مع الفريق خلال مباراة الموسم الماضي أمام باير ليفركوزن.

ويلعب نابي كيتا مع فريق الشباب منذ ذلك الوقت، فيما أوضحت الصحيفة أن الصفقة من ممكن أن تتضمن خيار الشراء.

وأصر كليمنس فريتز المدير الرياضي لفيردر بريمن على أن النادي لن يتسامح مع سلوكه: "لن نتسامح مع سلوك نابي، لا يمكننا السماح بذلك. في هذه المرحلة من الموسم، نحتاج إلى التركيز الكامل على المباريات المتبقية، لقد خذل فريقه في وقت صعب"

وانتقل كيتا إلى ليفربول قادما من لايبزج في صيف 2018 في صفقة قدرت بـ52 مليون جنيه أسترليني، قبل الانتقال إلى فيردر بريمن في صفقة انتقال مجانية من ليفربول في صيف عام 2023.

ولعب كيتا 49 مباراة فقط خلال 5 سنوات مع الريدز، فيما شارك 5 مباريات فقط في الدوري الألماني الموسم الماضي واحدة منهم فقط أساسيا، فيما لم يظهر هذا الموسم في أي مباراة.

ويحتل فرينتسفاروشي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المجري برصيد 31 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل بوشكاش اف سي الصدارة برصيد 32 نقطة من 16 مباراة.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تفاصيل الانتقال خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادم.

وعلق كيتا على تدريبه مع فريق الشباب: "منذ عودتي من كأس الأمم الأفريقية في فبراير 2024، كل ما أردت القيام به هو اللعب من أجل الجماهير والنادي، لكن الأمر ليس متروكًا لي، قرر النادي أن يضعني مع فريق تحت 23 عامًا، أنا أتدرب معهم وأساعد الشباب"

وأكمل: "لسوء الحظ لم تسر الأمر وفقا لما مخطط لها، أنا بخير ولست مصابا".