قبل مواجهة أتالانتا.. تقرير: خسائر ريال مدريد المالية بعد 5 جولات في دوري الأبطال

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 13:55

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن خسائر ريال مدريد بعد تراجع نتائجه في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد للحلول ضيفا على أتالانتا في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا والتي ستقام على ملعب جويس في بيرجامو بإيطاليا.

وذكرت آس أن ريال مدريد حصل على 4.2 مليون يورو فقط من أصل 10.5 مليون يورو كان يمكن الحصول عليهم إذا حقق الفوز في مبارياته الخمس بدوري الأبطال.

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وخسر ريال مدريد أمام ليفربول 2-0، وأمام ميلان 3-1، وأمام ليل 1-0، فيما حقق الفوز أمام دورتموند 5-2 وأمام شتوتجارت 3-1.

ويحصل الفائز في المباراة بدوري أبطال أوروبا على 2.1 مليون يورو، فيما يحصل في حالة التعادل على 700 ألف يورو.

ويحتل ريال مدريد المركز الـ24 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، فيما يحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

وتتأهل الفرق من المركز الأول إلى الثامن لدور الـ16 مباشرة، فيما تخوض الفرق من المركز التاسع إلى 24 مباراة ملحق ذهابا وإيابا لتحديد الفرق الثمانية المتأهلة الأخرى إلى دور الـ16.

ويحصل الفرق المتأهل لدور الـ16 مباشرة على 11 مليون يورو، وهو أمر صعب حاليا بالنسبة لموقف ريال مدريد، وفقا لتقرير الصحيفة الإسبانية.

فيما يحصل الفريق المتأهل لمرحلة التصفيات على مليون يورو.

ويلتقي ريال مدريد في الجولات الثلاث المتبقية أمام أتالانتا وسالزبورج، وبريست.

وأشارت صحيفة آس، أنه وفقا لتقديرات الاتحاد الأوروبي بإن 8 نقاط ستكون كافية للفريق للتواجد ضمن 24 فريقا سيستمر في المسابقة.

ويقدم أتالانتا أداءً رائعا هذا الموسم فمنذ الخسارة أمام كومو 3-2 يوم 24 سبتمبر، لم يخسر الفريق كما نجح في تحقيق الفوز في آخر 9 مباريات بينهم مباراتين في دوري أبطال أوروبا أمام شتوتجارت 2-0، وأمام يونج بويز 6-1، مما سيزيد من صعوبة المواجهة أمام ريال مدريد.

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