كرة طائرة - برئاسة نيرة الأحمر.. بعثة سيدات الزمالك تطير إلى مونديال الأندية السبت

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 12:49

كتب : محمد سمير

سيدات الزمالك - كرة طائرة

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على مغادرة بعثة سيدات الكرة الطائرة إلى الصين في تمام السادسة من مساء السبت المقبل.

وتغادر بعثة سيدات الزمالك إلى الصين يوم السبت الموافق 14 ديسمبر الجاري استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويعتبر الزمالك أول فريق يمثل مصر في منافسات كأس العالم للأندية للسيدات.

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وتستضيف الصين منافسات مونديال الأندية للسيدات خلال الفترة من 17 إلى 23 ديسمبر الجاري.

وتترأس نيرة الأحمر بعثة فريق سيدات الزمالك في الصين.

ويقع فريق سيدات الزمالك في المجموعة الأولى بجوار أندية جيرداو ميناس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وتيانجين بوهاي الصيني مستضيف البطولة ونوميا فيرو ميلانو الإيطالي وصيف أوروبا.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالآتي

الثلاثاء 17 ديسمبر: الزمالك × تيانجين بوهاي الصيني (1:30 ظهرا)

الأربعاء 18 ديسمبر: الزمالك × جيرداو ميناس البرازيلي (6:30 صباحا)

الخميس 19 ديسمبر: الزمالك × نوميا فيرو ميلانو الإيطالي (1:30 ظهرا)

وأعلن نادي الزمالك عن قائمة الفريق في البطولة وجاءت كالآتي:

(نورا عزمي - مريم متولي - فريدة العسقلاني - داليا المرشدي - سابين عابد - أيسل نديم - تقى الله مدحت - نهى عادل - هنا سند - مريم مصطفى - شروق فؤاد - ندى مرجان - مايا ممدوح - ميلكا لوبيسكا)

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