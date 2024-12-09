مبابي يكشف كواليس ما حدث مع ميسي بعد نهائي كأس العالم.. وسبب تراجع أدائه

رد كيليان مبابي نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، على اتهامه في قضية اغتصاب في السويد، وكذلك كشف عن كواليس علاقته بـ ليونيل ميسي بعد خوض المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 ولقائه الأول به في تدريبات باريس سان جيرمان، وكذلك سبب تراجع أدائه مع ريال مدريد.

وتحدث مبابي في حواره مع كانال بلوس، لأول مرة عن اتهامه في قضية الاغتصاب: "لم أصدق عندما رأيت تقارير إعلامية في السويد بخضوعي للتحقيق في قضية اغتصاب، لقد فوجئت ومازلت مندهشا، لم أعتبر نفسي متورطا مطلقا ولا أعتقد أن هذا الأمر أثقل كاهلي".

وأضاف: "سأذهب إلى السويد إذا تم استدعائي ولكن السلطات هناك لم تتصل بي، لم أتلق أي شيء ولم يتم استدعائي، ولم تقل الحكومة السويدية أي شيء، لذلك أنا لسه متورطا أو قلقا".

وعن علاقته بـ ليونيل ميسي خاصة بعد مواجهته في نهائي كأس العالم: "أنا أحترم ميسي إنه أسطورة حية لكنني كنت غاضبا بجنون، وعندما التقينا أول مرة بعد نهائي كأس العالم كسرنا الحواجز لأننا خضنا معركة شهدها الجميع وبعدها وجدنا أنفسنا في نفس الفريق".

وسرد: "لقد ضحكنا وقال لي (أنت بالفعل فزت بكأس العالم مرة، كنت يجب أن تتركني أفوز أيضا) صنعنا ذكريات معا من المباراة النهائية، من الجيد أن تعرف ما يفكر فيه الطرف الآخر وأمضينا النصف الثاني من الموسم ونحن على وفاق، أعتقد أن هذا النهائي جعلنا أقرب لبعض".

وأتم حديثه عن ميسي "سأكون سعيدا إذا استطاع ميسي اللعب على مستوى عالى والبقاء بصحة جيدة ليكون جزءًا من كأس العالم 2026 مع الأرجنتين".

وحقق المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز في المباراة النهائية أمام فرنسا بركلات الترجيح، في مباراة شهدت مواجهة خاصة بين ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

وقاد كيليان مبابي منتخب فرنسا للتتويج بكأس العالم للمرة الثانية في التاريخ في مونديال روسيا 2018.

كما تحدث مبابي عن فترته الحالية في ريال مدريد والانتقادات التي يتلقاها: "لا أشعر بالاكتئاب أبدا، مررت بلحظات كنت فيها متعبا ومرهقا بسبب عدم الحصول على فترة راحة كافية".

وأضاف: "لقد اكتشفت مناخ وأجواء جديدة في مدريد.. سأنجح هنا، الناس يدعمونني ويعتبروني جزء من العائلة ".

واتهم مبابي جدول المباريات المزدحم بتسببه في الإرهاق: "صحيح أننا نكسب الكثير من المال، ولكن عندما أنظر إلى تصنيف الرياضيين في الرياضات الأخرى أجدهم أعلى أجرا ويأتون في المقدمة، لا أقول أننا لا نريد اللعب، ولكن نحن بحاجة إلى راحة".

وسرد: "في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة لديهم 4 أشهر إجازة، أما نحن فنحصل على راحة 15 يوما وفي الأسبوع الثاني من الإجازة تبدأ في الجري".

وأنهى مبابي مشاركته في بطولة اليورو يوم 9 يوليو قبل الانضمام إلى ريال مدريد يوم 16 يوليو.

وأكمل: "مشجعو كرة القدم مقلبون للغاية، الانتقادات التي أتلقاها في فرنسا ضربت المقربون مني، لا أتابع التليفزيون الفرنسي ولكن أصدقائي وعائلتي هم الذين يتابعون ويخبرونني بما يقال".

وأتم "حققنا لقب السوبر الأوروبي في بداية الموسم، وننتظر بفارغ الصبر الجزء الثاني من الموسم، وهذا هو الوقت الذي سيحكمون فيه عليك حقا".

ولعب مبابي مع ريال مدريد 21 مباراة وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصنع هدفين.

وأهدر مبابي ركلتي جزاء بشكل متتالي ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا وأتليتك بلباو.

واستغل ريال مدريد تعادل برشلونة مع ريال بيتيس بهدفين لكل فريق وقلص الفارق معه بالفوز على جيرونا وسنحت له الفرصة مرة أخرى في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني إذا فاز على فالنسيا في المباراة المؤجلة.

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 36 في 16 مباراة محتلا وصافة جدول الترتيب خلف برشلونة.