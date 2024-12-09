منافس الأهلي المحتمل - هنريكي: لا نخشى مواجهة ريال مدريد.. ونريد صناعة التاريخ

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 12:35

كتب : FilGoal

لويز هنريكي - بوتافوجو

أعرب لويز هنريكي نجم بوتافوجو البرازيلي عن ثقته في فريقه قبل مواجهة ريال مدريد المحتملة.

وغادرت بعثة بوتافوجو البرازيل متجهة إلى الدوحة استعدادا لخوض منافسات كأس إنتركونتينينتال.

ويستهل بوتافوجو مشواره بمواجهة باتشوكا مساء الأربعاء وحال تأهله يواجه الأهلي مساء السبت، ليصعد أحدهما للنهائي ومواجهة ريال مدريد.

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وقال لويز هنريكي لاعب بوتافوجو في تصريحات للصحفيين عقب حسم الدوري البرازيلي: "هدفنا حصد لقب كأس إنتركونتينينتال ولا نخشى احتمال مواجهة ريال مدريد".

وشدد هنريكي "نريد أن نصنع التاريخ في بوتافوجو، لذلك سنقاتل ضدهم".

وكشف "دعونا نواجه الأمر كما لو كان أي فريق هنا في البرازيل، عندما ندخل الملعب نريد الفوز، لا يهم إذا كان المنافس ريال مدريد".

واختتم هنريكي تصريحاته "نعلم أن الأمر صعب لكنه ليس مستحيلا، شكك الكثيرون فينا وأنه من الصعب الفوز بكأس ليبرتادوريس أو الدوري البرازيلي، لكن أظهرنا قدراتنا على أرض الملعب".

وحصد لويز هنريكي جائزة أفضل لاعب في الدوري البرازيلي الذي اختتم مساء أمس الأحد.

وكان بوتافوجو قد توج بلقب الدوري البرازيلي للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 29 عاما.

وبات بوتافوجو ثالث فريق برازيلي يجمع بين لقبي الدوري وكأس ليبرتادوريس في موسم واحد بعد ناديي سانتوس وفلامنجو.

ونجح بوتافوجو خلال أسبوع واحد فقط التتويج بكأس ليبرتادوريس والتأهل لكأس العالم للأندية 2025 وكأس إنتركونتينينتال 2024 قبل حسم لقب الدوري البرازيلي.

ويلعب بوتافوجو بطل كأس ليبرتادوريس أمام باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في تمام السابعة من مساء الأربعاء المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكانت بعثة باتشوكا قد وصلت إلى الدوحة مساء الجمعة استعدادا لملاقاة بوتافوجو.

ويحتضن ملعب 974 بالدوحة مواجهة دربي الأمريكيتين بين الفريقين.

ويصعد الفائز لملاقاة الأهلي مساء السبت المقبل على نفس الملعب في كأس التحدي ونصف نهائي منافسات كأس إنتركونتينينتال.

بينما يتأهل الفائز بكأس التحدي لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتينينتال يوم 18 ديسمبر الجاري على استاد لوسيل.

منافس الأهلي المحتمل لويز هنريكي كأس إنتركونتينينتال
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