صدام عربي في الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 12:04

كتب : FilGoal

افتتاح كأس آسيا 2023

يصطدم المنتخب اللبناني بشقيقه اليمني في مجموعة واحدة بالدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027.

وسُحبت قرعة هذا الدور يوم الاثنينفي بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور عاصمة ماليزيا.

وتنافس 3 منتخبات عربية على التأهل لنهائيات كأس آسيا 2027 التي ستقام في السعودية، لبنان واليمن وسوريا.

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وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى

طاجيكستان - المالديف - تيمور الشرقية - الفلبين

المجموعة الثانية

لبنان - اليمن - بوتان - بروناي

المجموعة الثالثة

الهند - هونج كونج - بنجلاديش - سنغافورة

المجموعة الرابعة

تايلاند - الصين تايبيه - تركمانستان - سريلانكا

المجموعة الخامسة

سوريا - أفغانستان - باكستان - ميانمار

المجموعة السادسة

فيتنام - ماليزيا - لاوس - نيبال

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى النهائيات.

المنتخبات الستة التي ستتأهل للبطولة ستنضم إلى 18 منتخبا ضمنت تأهلها من الدور الثاني.

وتلعب مباريات هذا الدور خلال الفترة من مارس 2025 إلى مارس 2026.

سوريا لبنان اليمن
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