ناني يعلن اعتزاله كرة القدم

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 11:38

كتب : FilGoal

ناني

أعلن لويس ناني نجم البرتغال السابق، اعتزاله كرة القدم وإنهاء مسيرته كلاعب محترف.

لويس ناني

النادي : لاعب حر

وقال ناني في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إكس: "لقد حان الوقت لأقول وداعًا، لقد قررت إنهاء مسيرتي كلاعب محترف، لقد كانت رحلة مذهلة".

وأضاف: "أردت أن أشكر كل شخص ساعدني ودعمني خلال النجاحات والإخفاقات خلال مسيرتي التي استمرت أكثر من 20 عامًا وأعطتني الكثير من الذكريات التي لا تنسى".

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وأتم "حان الوقت لفتح صفحة جديدة والتركيز على أهداف وأحلام جديدة، نراكم قريبا".

ولعب ناني خلال مسيرته مع أندية سبورتنج لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وفناربشخة التركي، وفالنسيا الإسباني، ولاتسيو الإيطالي.

واختتم ناني مسيرته في السنوات الأخيرة مع أندية فينيسيا الإيطالي، وأورلاندو الأمريكي، وادانا دومير سبور التركي، وإشتريلا أمادورا البرتغالي.

وشارك ناني خلال مسيرته الدولية في 112 مباراة، سجل خلالهم 23 هدفا.

وتوج ناني مع المنتخب البرتغالي ببطولة يورو 2016.

كما توج مع مانشستر يونايتد بـ4 ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقب دوري أبطال أوروبا 2007 -2008، وكأس العالم للأندية في العام ذاته.

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