بيلينجهام ينافس على جائزة شخصية العام الرياضية في إنجلترا

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 11:35

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد ضد أوساسونا

ينافس جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد على جائزة شخصية العام الرياضية في إنجلترا، والتي تقدمها هيئة الإذاعة البريطانية.

وأعلنت B.B.C القائمة المختصرة للمرشحين للجائزة، والتي ضمت 6 أسماء.

وتضمنت القائمة اسم بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا وريال مدريد.

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ويتنافس جود مع العداءة كيلي هودجكينسون، والدراجة البارالمبية سارة ستوري، ولاعب الكريكيت جو روت، ولاعب الثلاثي الحديث أليكس يي، ورامي السهام لوك ليتلر.

يذكر أن بيلينجهام توج مع ريال مدريد بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني خلال عام 2024.

وقدم لاعب بوروسيا دورتموند السابق مستويات مبهرة مع ريال مدريد في الموسم الماضي، جعلته أحد أبرز لاعبي فريقه.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هوية الفائز بالجائزة يوم 17 ديسمبر الجاري.

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