الرياضية: قناع وجه لـ سالم الدوسري.. وموعد عودته للملاعب

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 11:17

كتب : FilGoal

سالم الدوسري لاعب الهلال يحتفل بهدفه في الفيحاء

يرتدي سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي قناع وجه خلال الفترة المقبلة من أجل حماية وجهه بعد الإصابة التي تعرض لها.

سالم الدوسري

النادي : الهلال

الهلال

وتعرض الدوسري لكسور خفيفة في الوجه خلال مواجهة الرائد في الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية حصول سالم الدوسري على راحة لمدة من أسبوع إلى 10 أيام ثم يخضع لفحوصات طبية دقيقة.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - في الـ+90.. الهلال يخطف فوزا مثيرا من مازيمبي الهلال يوضح تفاصيل إصابة سالم الدوسري رقم قياسي جديد يتحطم.. 3 رأسيات تقود الهلال لفوز قاتل على الرائد الهلال: التعاقد مع رونالدو؟ الأمر يبدو كأنه خيال علمي

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع عودة سالم الدوسري للمشاركة في المباريات من جديد خلال فترة بين 4 إلى 6 أسابيع.

وأصبح الهلال أول فريق في تاريخ الدوري السعودي لا يخسر في 29 مباراة متتالية على أرضه متخطيا رقم الأهلي.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 104 من أجل الفوز على الرائد بنتيجة 3-2 في الجولة 13 من الدوري السعودي.

وواصل الهلال حامل اللقب مطاردة اتحاد جدة في صراع الصدارة.

وارتفع رصيد الهلال لـ 34 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر.

وتقدم كريم البركاوي بهدف مبكر للرائد في الدقيقة 7 بلمسة واحدة في الشباك.

وسجل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التعادل في الدقيقة 42 برأسية بعد عرضية مالكوم.

وبعد 6 دقائق من مشاركته سجل البديل يحيى سنبل هدف تقدم الرائد قي الدقيقة 78 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء على يمين ياسين بونو.

وضغط الهلال بكل خطوطه بحثا عن تعديل النتيجة وسجل بالفعل ماركوس ليوناردو هدف التعادل في 88 برأسية بعد عرضية جواو كانسيلو.

وفي الدقيقة 90+14 سجل علي البليهي هدف الفوز القاتل وخطف الـ 3 نقاط برأسية.

الهلال سالم الدوسري صحيفة الرياضية
نرشح لكم
خليجي 26 - رينار يعلن قائمة السعودية.. وغياب الثلاثي المحترف الهلال يوضح تفاصيل إصابة سالم الدوسري شارك كبديل وصنع.. سعود عبد الحميد يساهم في عودة روما للانتصارات رقم قياسي جديد يتحطم.. 3 رأسيات تقود الهلال لفوز قاتل على الرائد لأول مرة من أغسطس.. محمد شريف يشارك في خسارة الخليج من الاتفاق مؤتمر بلان: درست النصر كثيرا قبل اللقاء.. ومشروع اتحاد جدة بدأ هذا الموسم مؤتمر بيولي: نريد بناء فريق قوي للنصر.. وسأصحح الأخطاء الصدارة في قبضة النمور.. هدف بيرجفاين القاتل يقود اتحاد جدة للتفوق على النصر
أخر الأخبار
"بسبب سوء أرضية الملعب".. المصري يعلن تفاصيل إصابة ميدو جابر وخطوة بعد العودة 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر دوري المحترفين - المقاولون العرب (1)-(0) المنصورة.. جوووول مبكر 38 دقيقة | القسم الثاني
بالذكاء الاصطناعي.. سيتي يمنح مشجعيه فرصة تصميم قمصان الموسم بعد المقبل 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكونفدرالية - كاف يعلن إحالة أحداث مواجهة جاراف ضد اتحاد العاصمة للتحقيق 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من المصري لـ في الجول: بعثة الفريق وصلت المطار بعد التعطل بسبب احتجاجات ساعة | الكرة الإفريقية
قبل مواجهة أتالانتا.. تقرير: خسائر ريال مدريد المالية بعد 5 جولات في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
صن: مهاجم وست هام قد يغيب لمدة عام بسبب الحادث المروع ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - برئاسة نيرة الأحمر.. بعثة سيدات الزمالك تطير إلى مونديال الأندية السبت 2 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية