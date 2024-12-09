الرياضية: قناع وجه لـ سالم الدوسري.. وموعد عودته للملاعب

يرتدي سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي قناع وجه خلال الفترة المقبلة من أجل حماية وجهه بعد الإصابة التي تعرض لها.

سالم الدوسري النادي : الهلال الهلال

وتعرض الدوسري لكسور خفيفة في الوجه خلال مواجهة الرائد في الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية حصول سالم الدوسري على راحة لمدة من أسبوع إلى 10 أيام ثم يخضع لفحوصات طبية دقيقة.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع عودة سالم الدوسري للمشاركة في المباريات من جديد خلال فترة بين 4 إلى 6 أسابيع.

وأصبح الهلال أول فريق في تاريخ الدوري السعودي لا يخسر في 29 مباراة متتالية على أرضه متخطيا رقم الأهلي.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 104 من أجل الفوز على الرائد بنتيجة 3-2 في الجولة 13 من الدوري السعودي.

وواصل الهلال حامل اللقب مطاردة اتحاد جدة في صراع الصدارة.

وارتفع رصيد الهلال لـ 34 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر.

وتقدم كريم البركاوي بهدف مبكر للرائد في الدقيقة 7 بلمسة واحدة في الشباك.

وسجل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التعادل في الدقيقة 42 برأسية بعد عرضية مالكوم.

وبعد 6 دقائق من مشاركته سجل البديل يحيى سنبل هدف تقدم الرائد قي الدقيقة 78 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء على يمين ياسين بونو.

وضغط الهلال بكل خطوطه بحثا عن تعديل النتيجة وسجل بالفعل ماركوس ليوناردو هدف التعادل في 88 برأسية بعد عرضية جواو كانسيلو.

وفي الدقيقة 90+14 سجل علي البليهي هدف الفوز القاتل وخطف الـ 3 نقاط برأسية.