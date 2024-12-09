في عام المئوية.. أتليتكو بارانينسي يهبط للدرجة الثانية في البرازيل

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 11:15

كتب : FilGoal

أتليتكو باراناينسي - نهائي كوبا ليبرتادوريس

هبط فريق أتليتكو بارانينسي بطل كوبا سود أمريكانا مرتين إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

ويأتي هبوط أتليتكو بارانينسي للدرجة الثانية في عام الاحتفال بالمئوية.

أتليتكو باراناينسي هبط للدرجة الثانية بعد عامين فقط من مشاركته في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2022.

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جدير بالذكر أن بارانينسي هبط للمرة الثانية، إذ كانت أول مرة في 2011.

وانضم باراناينسي لكل من كريسيوما وأتليتكو جويانينيسي وكويابا في الدرجة الثانية الموسم المقبل.

فيما حسمت فرق بوتافوجو وبالميراس وفلامنجو وفورتاليزا وإنترناسيونال وساو باولو وكورينثيانز وباهيا التأهل لكوبا ليبرتادوريس 2025.

وتأهلت فرق كروزيرو وفاسكو دا جاما وفيتوريا وأتليتكو مينيرو وفلومينينسي وجريميو لكوبا سود أمريكانا 2025.

يذكر أن فريق سانتوس، أحد أكبر أندية البرازيل جماهيرية، عاد للدوري الممتاز بعد عام من هبوطه لأول مرة العام الماضي.

الدوري البرازيلي أتليتكو بارانينسي
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