الأهلي: تكليف من الخطيب بشأن الحضور الجماهيري في أمريكا.. والمؤسسة المثالية

أشاد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي بما يفعله مجلس الإدارة خلال الفترة الحالية للظهور بصورة مشرفة في المحافل العالمية.

وتغادر بعثة الأهلي مساء غدا الثلاثاء إلى قطر استعدادا للمشاركة في منافسات كأس إنتركونتينينتال.

وقال سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عبر قناة النادي: "مجلس إدارة الأهلي اتخذ قرارا هاما تمهيدا للإعلان عن الحدث المهم بشأن استاد الأهلي الجديد وقريبا جدا سنكشف موعد الإعلان الرسمي عن تفاصيل تصميم الملعب".

وكشف "بعثة الأهلي تتحرك إلى قطر في الرابعة والنصف من مساء غدا الثلاثاء استعدادا لمنافسات كأس إنتركونتينيتال، برئاسة محمود الخطيب بناء على طلب أعضاء مجلس الإدارة".

وشدد شلبي "نسعى لتقديم مباراة جيدة في كأس إنتركونتينينتال تليق باسم الأهلي واسم مصر والوصول لأبعد نقطة في البطولة".

أما عن كأس العالم 2025 فأوضح "الخطيب يكلف شركة الأهلي للخدمات الرياضية للبحث في أمر ترتيب السفر والتأشيرات والإقامات وتذاكر المباريات للراغبين في الحضور لدعم الأهلي بمونديال الأندية في أمريكا".

وتابع "الخطيب طالب بحصر عدد الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة الأعداد التي من الممكن أن تحضر مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية".

وواصل "هناك بعض من الجماهير بدأت في حجز تذاكر طيران إلى أمريكا مبكرا بسبب توقعات زيادة أسعارها كلما اقترب وقت كأس العالم".

وأضاف "كان هناك تأكيد في اجتماع مجلس الإدارة بضرورة العلم بشكل جاد ليستمر الأهلي في هذه الصورة المشرفة".

واختتم سعد شلبي تصريحاته "يجب أن يفتخر كل مصري وعربي وإفريقي لأن النادي الأهلي في الحقيقة هو المؤسسة الرياضية المثالية داخل القارة الإفريقية".