كأس إنتركونتيننتال - بعثة بوتافوجو تتجه إلى قطر استعدادا لمواجهة باتشوكا

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 10:17

كتب : FilGoal

أتليتكو مينيرو - بوتافوجو

اتجهت بعثة فريق بوتافوجو البرازيلي إلى قطر استعدادا لمواجهة باتشوكا في دربي الأمريكيتين بكأس إنتركونتيننتال.

ويلعب بوتافوجو بطل كأس ليبرتادوريس أمام باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في تمام السابعة من مساء الأربعاء المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكانت بعثة باتشوكا قد وصلت إلى الدوحة مساء الجمعة استعدادا لملاقاة بوتافوجو.

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وتحركت بعثة الفريق البرازيلي بعد ساعات قليلة من التتويج بلقب الدوري البرازيلي للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 29 عاما.

وبات بوتافوجو ثالث فريق برازيلي يجمع بين لقبي الدوري وكأس ليبرتادوريس في موسم واحد بعد ناديي سانتوس وفلامنجو.

ونجح بوتافوجو خلال أسبوع واحد فقط التتويج بكأس ليبرتادوريس والتأهل لكأس العالم للأندية 2025 وكأس إنتركونتينينتال 2024 قبل حسم لقب الدوري البرازيلي.

ويحتضن ملعب 974 بالدوحة مواجهة دربي الأمريكيتين بين بوتافوجو وباتشوكا.

ويصعد الفائز لملاقاة الأهلي مساء السبت المقبل على نفس الملعب في كأس التحدي ونصف نهائي منافسات كأس إنتركونتيننتال.

بينما يتأهل الفائز بكأس التحدي لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

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