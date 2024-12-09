أتالانتا في الصدارة.. لاتسيو يتفوق مجددا على نابولي في آخر 72 ساعة

انتصر لاتسيو بهدف دون رد في قمة الجولة 15 من الدوري الإيطالي على نابولي وأبعده عن الصدارة.

وأصبح أتالانتا في الصدارة وحيدا برصيد 34 نقطة بعد تراجع نابولي للمركز الثاني برصيد 32 نقطة.

فيما عزز لاتسيو رصيده لـ 31 نقطة في المركز الخامس بالتساوي مع إنتر وفيورنتينا.

ولأول مرة في تاريخه يحقق لاتسيو الفوز في 3 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي على نابولي.

وفي 72 ساعة تفوق لاتسيو على نابولي مرتين، يوم الخميس الماضي فاز بنتيجة 3-1 وأقصى البارتينوبي من دور الـ 16 لكأس إيطاليا في مباراة خاضها بمجموعة من البدلاء.

وفي لقاء الأحد دفع ماركو باروني مدرب لاتسيو بتشكيله الأساسي وكرر الفوز على نابولي بفضل هدف جوستاف إيساكسن في الدقيقة 79 من صناعة تيجاني نوسيلن الذي سجل هاتريك الخميس الماضي.

" من قمة إلى أخرى.. لاتسيو يلدغ نابولي مرتين " لاتسيو يسجل الهدف الأول ببراعة عن طريق الدنماركي إيساكسين ⚽️🎯#نابولي_لاتسيو #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/GWbvyiXerB — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 8, 2024

لاتسيو الموسم الجاري في صدارة ترتيب الدوري الأوروبي أيضا برصيد 13 نقطة قبل لقاء أياكس الهولندي الخميس المقبل، محققا بداية مميزة الموسم الجاري.

فيما أصبح لقب الدوري الإيطالي هو الوحيد الذي سينافس عليه أنطونيو كونتي هذا الموسم في ظل الغياب الأوروبي.