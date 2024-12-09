أتالانتا في الصدارة.. لاتسيو يتفوق مجددا على نابولي في آخر 72 ساعة

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 00:35

كتب : FilGoal

لاتسيو

انتصر لاتسيو بهدف دون رد في قمة الجولة 15 من الدوري الإيطالي على نابولي وأبعده عن الصدارة.

وأصبح أتالانتا في الصدارة وحيدا برصيد 34 نقطة بعد تراجع نابولي للمركز الثاني برصيد 32 نقطة.

فيما عزز لاتسيو رصيده لـ 31 نقطة في المركز الخامس بالتساوي مع إنتر وفيورنتينا.

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ولأول مرة في تاريخه يحقق لاتسيو الفوز في 3 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي على نابولي.

وفي 72 ساعة تفوق لاتسيو على نابولي مرتين، يوم الخميس الماضي فاز بنتيجة 3-1 وأقصى البارتينوبي من دور الـ 16 لكأس إيطاليا في مباراة خاضها بمجموعة من البدلاء.

وفي لقاء الأحد دفع ماركو باروني مدرب لاتسيو بتشكيله الأساسي وكرر الفوز على نابولي بفضل هدف جوستاف إيساكسن في الدقيقة 79 من صناعة تيجاني نوسيلن الذي سجل هاتريك الخميس الماضي.

لاتسيو الموسم الجاري في صدارة ترتيب الدوري الأوروبي أيضا برصيد 13 نقطة قبل لقاء أياكس الهولندي الخميس المقبل، محققا بداية مميزة الموسم الجاري.

فيما أصبح لقب الدوري الإيطالي هو الوحيد الذي سينافس عليه أنطونيو كونتي هذا الموسم في ظل الغياب الأوروبي.

الدوري الإيطالي نابولي لاتسيو
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