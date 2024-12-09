مبابي: ديشامب استبعدني من المنتخب.. وريال مدريد استقبلني كملك

أقر كيليان مبابي لاعب ريال مدريد أن ديدي ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا استبعده من معسكر المنتخب في نوفمبر الماضي.

وقال المهاجم لقناة كانال بلوس: "كنت أرغب في اللعب مع المنتخب في نوفمبر الماضي، لكن كان القرار لديديه ديشامب بعدم استدعائي".

وأضاف "لا أستطيع إخبارك السبب، إذا أراد ديشامب أن يقول ذلك فهو يستطيع، لكن غير مسموح لي".

وأكمل "أنا سعيد جدا بهذا الفصل الجديد مع ريال مدريد، أريد الفوز وهذا هو المكان المناسب، متأكد من أنني سأنجح هنا".

وأنهى حديثه قائلا: "كنت أحلم دائما باللعب في ريال مدريد، استقبلني النادي والجماهير كملك، على الرغم من أنني لم أفعل شيئا بعد، الأمر كان لا يصدق حقا".

ولعب مبابي مع ريال مدريد 21 مباراة وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصنع هدفين.

وأهدر مبابي ركلتي جزاء بشكل متتالي ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا وأتليتك بلباو.

واستغل ريال مدريد تعادل برشلونة مع ريال بيتيس بهدفين لكل فريق وقلص الفارق معه بالفوز على جيرونا وسنحت له الفرصة مرة أخرى في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني إذا فاز على فالنسيا في المباراة المؤجلة.

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 36 في 16 مباراة محتلا وصافة جدول الترتيب خلف برشلونة.

وتجمد رصيد جيرونا عند النقطة 22 في المركز الثامن.