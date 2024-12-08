من الأسوأ للأفضل في 4 سنوات.. بوتافوجو بطل الدوري البرازيلي للمرة الثالثة بتاريخه

وُصف عام 2020 كأسوأ موسم في تاريخ بوتافوجو الذي تأسس عام 1904، هبط بوتافوجو للدرجة الثانية بعدما أصبح أول فريق يفشل في جمع 30 نقطة في موسم واحد من الدوري البرازيلي.

حينها كان النادي غارقا في ديون وصلت لما يفوق مليار ريال برازيلي وكان الأكثر الفرق المديونة في البلاد، ولم يحصل اللاعبون والمدربون على رواتبهم.

ضم النادي كيسوكي هوندا وسالمون كالو حينها في بداية الموسم في صفقات حرة ضمن 27 لاعبا انضموا على سبيل الإعارة أو بشكل مجاني لمحاولة حل الأزمة.

النادي تخبط في أرض الملعب وتولى تدريبه 6 مدربين من بينهم رامون دياز الذي قاد الفريق 3 أسابيع دون أن يظهر بعدما تواجد في المستشفى لإجراء عملية جراحية وتواجد عوضا عنه نجله إيميليانو.

هبط الفريق وفي 2021 حقق لقب الدرجة الثانية وبدأ المسؤولون إعادة هيكلة النادي داخليا، وفي يناير 2022 اشترى الأمريكي جون تيسكتور على نسبة 90% من أسهم النادي.

تعاقد الأمريكي مع البرتغالي لويس كاسترو -مدرب النصر السابق- وقاد الفريق في 2022 لإنهاء الموسم في المركز الـ 11 وضمان المشاركة قاريا في بطولة كوبا سود أمريكانا 2023.

في موسم 2023 نافس الفريق رغم رحيل كاسترو في منتصف الموسم للنصر وقدوم برونو لاج حتى الأسابيع الأخيرة من الدوري البرازيلي لكنه تراجع وفقد بطاقة التتويج لكن حجز بطاقة تأهله لكوبا ليبرتادوريس 2024.

في 2024 ومع برتغالي آخر هو أرتور جورج وصفقات قوية فاقت قيمتها الـ 50 مليون دولار أبرزها الأرجنتيني تياجو ألمادا أغلى لاعب في تاريخ الدوري البرازيلي بـ 21 مليون دولار، أصبح بوتافوجو بطلا للدوري البرازيلي للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 29 عاما عندما جقق اللقب في 1995، ومعها لقب تاريخي وهو كوبا ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخ النادي.

الجولة الأخيرة

امتد صراع بوتافوجو مع بالميراس حامل لقب آخر نسختين للجولة الأخيرة من الموسم الجاري.

بوتافوجو دخل المباراة ولديه هدف وحيد هو عدم الخسارة مقابل فوز بالميراس من أجل حسم اللقب بأي طريقة.

بوتافوجو في الصدارة برصيد 76 نقطة مقابل 73 لبالميراس قبل بداية اللقاء.

وعلى ملعبه نيلتون سانتوس في ريو دي جانيرو تقدم بوتافوجو بهدف جيفرسون سافارينو في الدقيقة 37.

Passe de Igor Jesus para Savarino marcar o primeiro do Fogão no jogo! 🤩🔥⚽️ #VamosBOTAFOGO 📹 @tvglobo pic.twitter.com/PpoUXgoR2n — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 8, 2024

بينما بالميراس على ملعبه أليانزا باركيه تأخر ضد فلومينينسي بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من هدف كيفين سيرنا.

وفي الشوط الثاني سجل ويليام جوميز هدف التعادل لساو باولو في الدقيقة 63 ضد بوتافوجو.

ظن البعض أن ذلك سيمهد الطريق لقلب الموازين لصالح بالميراس بعدما سجلوا هدفا ألغي بداعي التسلل عقب تدخل تقنية الفيديو.

لكن الدقائق التالية مرت كما هي تعادل بوتافوجو وتأخر بالميراس في النتيجة ما يعني أن اللقب في يد بوتافوجو.

بالعودة لملعب نيلتون سانتوس وفي الدقيقة 90+2 سجل جريجوري هدف حسم اللقب لبوتافوجو والفوز باللقاء بنتيجة 2-1.

وبالمناسبة، جريجوري هو اللاعب الذي تعرض للطرد في الثانية 64 من انطلاق نهائي كوبا ليبرتادوريس 2024 أمام أتليتكو مينيرو.

خسر بالميراس أمام أنصاره اللقاء واللقب وظل ثانيا برصيد 73 نقطة، فيما أصبح بوتافوجو البطل برصيد 79 نقطة.

وأصبح بوتافوجو ثالث فريق في تاريخ البرازيل يجمع بين لقبي الدوري وكوبا ليبرتادوريس في موسم واحد بعد سانتوس في 1962 و1963 وفلامنجو في 2019.

EU SOU DO PRETO E BRANCO! Contigo até morrer, @Botafogo! Com uma campanha irretocável e conduzido pela Estrela Solitária, o Glorioso é o campeão do #BrasileirãoBetano 2024! Comemora, Escolhido! É #TempoDeBotafogo 🔥 pic.twitter.com/syC5fZWHgM — Brasileirão Betano (@Brasileirao) December 8, 2024

طريق الأهلي

ستطير بعثة بوتافوجو إلى قطر في الساعات المقبلة من أجل لقاء باتشوكا يوم الأربعاء المقبل في مباراة دربي الأمريكيتين ضمن كأس إنتركونتيننتال 2024.

الفائز من ذلك اللقاء سيواجه الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب 974 في كأس التحدي.

وسيكون الفائز من تلك المباراة على موعد مع ريال مدريد يوم 18 ديسمبر الجاري في ملعب لوسيل في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

الأهلي أيضا سينتظر ما يقارب 6 أشهر من أجل لقاء بالميراس وتلك المرة في كأس العالم للأندية 2025 في دور المجموعات.

حيث سيلتقي الفريقان في ملعب ميتلايف في ولاية نيويورك الأمريكية لحساب الجولة الثانية.

صراع آخر

من جهة أخرى هبط فريق أتليتكو باراناينسي للدرجة الثانية بعد عامين فقط من مشاركته في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2022.

وانضم باراناينسي لكل من كريسيوما وأتليتكو جويانينيسي وكويابا في الدرجة الثانية الموسم المقبل.

وحسمت فرق بوتافوجو وبالميراس وفلامنجو وفورتاليزا وإنترناسيونال وساو باولو وكورينثيانز وباهيا التأهل لكوبا ليبرتادوريس 2025.

فيما تأهلت فرق كروزيرو وفاسكو دا جاما وفيتوريا وأتليتكو مينيرو وفلومينينسي وجريميو لكوبا سود أمريكانا 2025.