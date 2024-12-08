قمصان: أجواء مونديال الأندية ليست جديدة على الأهلي.. وهذا موقف تاو ورضا سليم

شدد سامي قمصان المدرب العام للأهلي على أن فريقه حقق المطلوب في مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، مشيرا إلى أن أجواء كأس العالم للأندية ليست جديدة على فريقه.

بيرسي تاو النادي : الأهلي الأهلي

وتعادل الأهلي مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان عبر قناة إم بي سي مصر 2: "الأداء ضد أورلاندو كان مرضيا من النواحي الدفاعية والخططية التي وضعها كولر خاصة أننا نلعب في ظروف صعبة جدا ودرجة حرارة مرتفعة".

وأضاف "المباراة سارت بالطريقة التي توقعها كولر وكنا نستطيع حسم الفوز في الدقائق الأخيرة ولكن التعادل نتيجة مرضية لنا".

وواصل "تواجد أشرف داري معنا في رحلة جنوب إفريقيا أمر مهم ليساعد في دخوله أجواء الفريق خاصة أنه لاعب دولي ومهم وبالتأكيد الفريق يحتاج لكل العناصر في الفترة المقبلة".

وأكد "الأهلي به 30 لاعبا والمباراة يشارك فيها 11 فقط ومن الطبيعي ألا يشارك بعض اللاعبين، لكننا نشارك في كم بطولات كبير ونلعب مباريات كثيرة والكل سيشارك بحسب ظورف كل مباراة وحسب رؤية المدرب".

وأكمل "طاهر لاعب مميز وكل لاعب في العالم يمر بفترات تراجع مستوى ويحتاج الدعم بدلا من الضغط الذي يؤثر على مستواه الفني، ونحن لدينا ثقة في كل اللاعبين".

وأشار "شرف كبير لمصر وإفريقيا تواجد الأهلي في كأس العالم للأندية ضمن أكبر أندية العالم رغم أن هناك فرق كبير لا تشارك في هذا المحفل الكروي الكبير مثل ليفربول وبرشلونة وميلان".

وأوضح "لعبنا ضد بايرن ميونيخ وهو متسيد أوروبا بالكامل وأيضا ريال مدريد ولدينا خبرة وثقة في هذه المواقف قبل اللعب في كأس العالم للأندية ومواجهة ميسي".

وتابع "نستعد جيدا لمباراة كأس إنتركونتيننتال ونعد جمهور الأهلي أننا سنقاتل من أجل تحقيق الفوز والتأهل لنهائي البطولة".

وشرح "بيرسي تاو لاعب مهم لنا ونريد استغلاله حتى آخر يوم في تعاقده والمدرب هو من يحدد اللاعب الذي يشارك في كل مباراة".

وفسر "الإصابة أثرت على بيرسي تاو في بعض الفترات ثم عاد للمشاركة من جديد وأتمنى أن يستعيد مستواه سريعا وإذا ظهر بمستوى مميز بالتأكيد سيكمل مسيتره مع الأهلي".

وأتم تصريحاته "رضا سليم يمتلك إمكانيات كبيرة جدا بدليل أن الأهلي تعاقد معه وهو نجم الدوري المغربي ولكن اللعب هو قرار من اللاعب أن يتدرب بقوة ويقدم مستوى مميز ويثبت قدراته للمدرب ويحصل على ثقته حتى يشارك ويلعب مع الفريق".