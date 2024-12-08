بعد انتهاء الجولة الإفريقية الثانية.. الفرق المصرية بدون العلامة الكاملة وتألق العرب

انتهت الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، ولم يتمكن أي فريق مصري من تحقيق العلامة الكاملة في مجموعته.

وعلى مستوى دوري أبطال إفريقيا، فلم يتمكن الأهلي من الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، إذ تعادل بدون أهداف.

وكذلك بيراميدز الذي تعادل مع دجوليبا بدون أهداف.

بينما تمكن الهلال السوداني من تحقيق الفوز مرتين والحصول على 6 نقاط أي العلامة الكاملة.

وفاز الهلال على يانج أفريكانز وتي بي مازيمبي.

ويعتبر الهلال السوداني هو الفريق الوحيد الذي حقق 6 نقاط في دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي ترتيب المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى:

الهلال متصدر المجموعة بـ6 نقاط، ومولودية الجزائر في الوصافة بـ4 نقاط، ومازيمبي في المركز الثالث بنقطة، ويانج أفريكانز متذيل دون نقاط.

المجموعة الثانية:

الجيش الملكي في الصدارة بـ4 نقاط، صنداونز وصيفا بنقطتين بالتساوي مع مانيما يونيون، ويتذيل الرجاء بنقطة واحدة.

المجموعة الثالثة

الأهلي في الصدارة بالتساوي مع أولاندو بـ 4 نقاط، وشباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط، واستاد أبيدجان متذيل دون نقاط.

المجموعة الرابعة

بيراميدز في الصدارة بـ4 نقاط بالتساوي مع الترجي، وساجرادا ثالثا بالتساوي مع دجوليبا بنقطة واحدة.

وعلى الجانب الآخر يتألق نهضة بركان وشباب قسنطينة في بطولة الكونفدرالية وحقق الثنائي العلامة الكاملة.

وتأتي ترتيب المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى

شباب قسنطينة في الصدارة بالعلامة الكاملة، ويأتي سيمبا في المركز الثاني بالتساوي مع برافوس دو ماكيس بـ3 نقاط، ويتذيل الصفاقسي دون نقاط.

المجموعة الثانية

نهضة بركان في الصدارة بـ6 نقاط، واستاد مالي في الوصافة بـ4 نقاط، وسي دي لوندا سول في المركز الثالث بنقطة واحدة، ويتذيل ستيلينبوش دون نقاط.

المجموعة الثالثة

أسيك ميموزا في الصدارة مع اتحاد العاصمة بـ4 نقاط، بينما يتساوي جاراف داكار وأورابا يونايتد في المركزي الثالث والرابع بنقطة واحدة.

المجموعة الرابعة

الزمالك يتصدر المجموعة رفقة المصري بـ4 نقاط، ويأتي إنييمبا في المركز الثالث بالتساوي مع بلاك بولز بنقطة واحدة.