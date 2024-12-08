بوستيكوجلو: قدمنا لـ تشيلسي ضربتي جزاء بسبب التدخلات السيئة

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 22:55

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو

أكد أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام أنه فريقه قدم ضربتي جزاء لخصمه تشيلسي بسب التدخلات السيئة.

وقلب تشيلسي النتيجة أمام توتنام وبعد أن كان متأخرا بهدفين فاز بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال بوستيكوجلو لـ بي بي سي: "قدمنا لتشيلسي ضربتي جزاء بسبب التدخلات السيئة من جانبنا، كنا نحتاج إلى أن نكون هادئين أكثر، لكن كلفنا ذلك الكثير".

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وأضاف "لعبنا بطريقة جيدة جعلتنا نتقدم في المباراة، لا أدري سبب تغيير الأسلوب، إذا كنا تمكنا من التقدم 3-2 فضغط سيكون عليه وسنجد المساحات".

وأكمل "كريستيان روميرو تعرض لضربة في إصبع قدمه، كنت أعتقد أنه سيلعب المباراة كاملة بشكل مريح، لكنه جعل الأمور أكثر صعوبة".

وشدد "لا يوجد بديل عن التحسن والاستمرار، أشعر بخيبة أمل لأن الأفضلية كانت لنا، لكن لم نتعامل مع الأمر بشكل جيد".

وأنهى حديثه قائلا: "لدينا بعض المباريات على المدى الطويل حتى يناير، علينا أن نكون جاهزين".

وحسم تشيلسي دربي لندن الذي أقيم في ملعب توتنام لصالحه ليصل إلى النقطة 31 ويصعد للمركز الثاني مستغلا تعادل أرسنال مع فولام.

وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 20 في المركز الـ11.

تشيلسي توتنام الدوري الإنجليزي أنجي بوستيكوجلو
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