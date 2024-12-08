ماريسكا: لا أعرف سبب سقوط كوكوريا.. ولهذا لا يهبط مستوى أي لاعب

تحدث إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي أنه لا يعرف سبب سقوط مارك كوكوريا لاعب الفريق مرتين.

وقلب تشيلسي النتيجة أمام توتنام وبعد أن كان متأخرا بهدفين فاز بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإيطالي لـ بي بي سي: "الاحتفال في النهاية كان لأنني كنت سعيدا جدا بالطريقة التي عدت بها، لقد أظهرنا ذهنيا مدى قوتنا، بشكل عام، كنا نستحق الفوز بالمباراة".

وأضاف "أعتقد أنه حتى عندما استقبلنا الهدفين، كنا نلعب بشكل جيد للغاية، في الشوط الثاني وحتى الدقائق الـ5 الأخيرة، لم نستقبل أي شيء على الإطلاق وخلقنا الفرص".

وواصل "كول بالمر سرق الأضواء؟ لا بالنسبة لي الفريق بالكامل سرق الأضواء، خاصة بالنسبة للجناحين بيدرو نيتو وجادون سانشو، الثنائي كان رائع مع الكرة وأيضا بدونها".

وتابع "خسارة منافسينا للنقاط؟ نلعب مباراة تلو الأخرى، وأردنا تحدي توتنام لنرى إلى أي مدى نتحسن، هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأكمل "بالتأكيد ما حققناه حتى الآن يفوق توقعاتي بشأن الطريقة التي نلعب بها وأيضا من حيث النتائج، غيرت 7 لاعبين وسأجري تغييرات يوم الخميس المقبل، لأن جميع اللاعبين يستحقون اللعب".

وشدد "لا أعرف لماذا سقط مارك كوكوريا مرتين، هذا يمكن أن يحدث حتى لو مرتين لنفس اللاعب".

وأنهى حديثه قائلا: "خطتي هي عدم السماح للاعبين بالتباطؤ، لا يمكن هبوط مستواهم، لأن كل لاعب يعلم أن هناك آخر ينتظر الدخول".

وحسم تشيلسي دربي لندن الذي أقيم في ملعب توتنام لصالحه ليصل إلى النقطة 31 ويصعد للمركز الثاني مستغلا تعادل أرسنال مع فولام.

وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 20 في المركز الـ11.

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