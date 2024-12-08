شركة الكرة والاستاد والعضويات الجديدة.. تعرف على قرارات اجتماع إدارة الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي محمود الخطيب في اجتماعه الذي عقد اليوم تفويض شركة الأهلي للمنشآت الرياضية بإدارة كافة الحقوق التسويقية والتجارية الخاصة باستاد الأهلي الجديد وكذلك كافة الحقوق الخاصة بجميع منشآت المدينة الرياضية والتي سوف يطلق عليها اسم الأهلي وتحمل علامته التجارية.

كما قرر المجلس تكليف شركة الأهلي لكرة القدم بإدارة وتسويق كافة الحقوق التجارية والتسويقية الخاصة بقطاع كرة القدم، الذي يشهد طفرة هائلة في ظل النجاحات غير المسبوقة التي يحققها الفريق الأول لكرة القدم على كافة المستويات المحلية والقارية والعالمية، بما يرفع من قيمته التسويقية وعقود البث والرعاية.

وأيضا قرر المجلس فتح باب القبول للعضويات الجديدة بداية من 1 يناير القادم، بعد أن اعتمد المجلس مفوضًا في اختصاصات الجمعية العمومية الزيادة الجديدة لقيمة العضويات في فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، وذلك بعد قرب الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية الحالية والتوسعات التي تمت في جميع أفرع النادي، لاستيعاب العضويات الجديدة.

وللتيسير على المتقدمين للعضوية أرجأ المجلس مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية العمل بالزيادة الجديدة حتى 30 يونيو 2025 لتمكينهم من الانضمام لعضوية الأهلي والاستفادة من الأسعار الحالية قبل الزيادة المقررة، وذلك وفقًا لأعداد محددة وبأولوية التقدم حتى يتم استيفاء هذه الأعداد.

يأتي ذلك بعدما قرر الأهلي تكليف خالد مرتجي أمين صندوق النادي بمهام نائب الرئيس خلفا للراحل العامري فاروق.