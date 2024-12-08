ذا أثليتك: ليفربول قدم عرضا أوليا لـ محمد صلاح

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد مانشستر سيتي

قدّم نادي ليفربول الإنجليزي عرضا أوليا لـ محمد صلاح لتجديد تعاقده مع الفريق.

وحسبما كشفت شبكة "ذا أثليتك" فإن هذا لا يعني توصل الطرفين لاتفاق، ومن المتوقع أن تأخذ المفاوضات وقتا.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول أرسل عروضا لكل من صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

أخبار متعلقة:
ميرور: بعد التوصل لحل وسط.. ليفربول يتفق مع صلاح على تجديد تعاقده إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية بيان من ليفربول يحذر المشجعين من حالة الطقس قبل دربي ميرسيسايد مؤتمر سلوت: موقف مصابي ليفربول وخيبة أمل بسبب خطأ.. ورفض فان دايك

ويمكن للثلاثي التفاوض مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة ليفربول في يناير المقبل إذ ينتهي التعاقد بنهاية الموسم الجاري.

وسبق أن كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن الطرفين قد توصلا لاتفاق أخيرا بالتجديد لمدة موسمين.

وكشفت صحيفة ميرور وفقا لمصادرها أن ليفربول قد توصل لاتفاق أخيرا مع محمد صلاح لتجديد عقده بعد وصول الطرفين لحل وسط.

وكان رامي عباس وكيل اللاعب يرغب في تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم، بينما سياسة نادي ليفربول هي التجديد لمدة موسم واحد فقط بسبب عامل السن.

وأشار تقرير ميرور إلى أن ليفربول توصل لاتفاق مع صلاح لتجديد عقده لمدة موسمين.

ليفربول توصل لاتفاق مع محمد صلاح لتجديد تعاقده بعد الوصول لحل وسط بأن يكون العقد لمدة موسمين

وأوضح التقرير أن أزمة تجديد تعاقد صلاح لم تتعلق أبدا بالناحية المادية لكن على مدة التعاقد.

وكشفت الصحيفة لابريطانية أن الأمر نفسه ينطبق على فيرجيل فان دايك صاحب الـ 33 عاما والذي ينتهي تعاقده مع نهاية الموسم.

ويعتبر صلاح الأعلى أجرا داخل ليفربول بأكثر من 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا وفقا لصحيفة ميرور.

وأشار التقرير إلى أن تجديد تعاقد صلاح سيكون أمرا رائعا لأرني سلوت المدير الفني لكنه ضربة قوية للدوري السعودي الذي كان ينتظر تدعيم صفوفه بقائد منتخب مصر.

الضربة الأولى من صلاح

خرج صلاح في المرة الأولى التي تحدث فيها عن عقده بصورة قوية، وما يلي على لسانه:

"نحن على وشك دخول شهر ديسمبر ولم أتلق أي عروض للبقاء في النادي حتى الآن. ولذلك فإن احتمالات رحيلي من ليفربول أكبر من احتمالات بقائي".

"كما تعلمون، أنا في صفوف ليفربول منذ سنوات عديدة. لا يوجد نادٍ مثل هذا. لكن في النهاية الأمر ليس بين يدي. كما قلت من قبل، اقتربنا من شهر ديسمبر ولم تتضح الأمور بعد بشأن مستقبلي".

"أنا أحب جماهير ليفربول، الجماهير تحبني. في النهاية الأمر ليس بين يدي أو يد الجماهير، دعونا ننتظر ونرى".

"هل أشعر بخيبة أمل لأنني لم أتلق العرض المناسب من ليفربول؟ بالطبع نعم. لن أعتزل قريبًا، لذا فأنا ألعب كرة القدم فقط".

"أركز على الموسم وأحاول التتويج بالدوري الإنجليزي وأتمنى التتويج بدوري أبطال أوروبا أيضًا. أنا محبط ولكن سنرى".

"اهتمام الفرق السعودية بضمي؟ لا أريد التحدث عن ذلك. أنا أركز مع ليفربول الآن".

أحاول فقط الاستمتاع بكرة القدم، وسألعب في أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة".

"أنا لاعب محترف. يمكن للجميع رؤية ما أقدمه في الملعب".

"أبذل قصارى جهدي لأن هذه هي شخصيتي وأحاول أن أعطي كل شيء لنفسي وللنادي. سنرى ما سيحدث بعد ذلك".

ماذا قال صلاح؟

قال صلاح لشبكة سكاي سبورتس عقب مواجهة مانشستر سيتي: "الجماهير كانت خلفنا منذ الدقيقة الأولى. أنا سعيد لأننا تمكنا من الفوز بالمباراة، وكنا نعلم أن مانشستر السيتي سيهاجمنا".

وأضاف "نحن نتدرب جيدا، إذا كانت لدي الكرة في أحد الجانبين يكون موجودا في الجانب الآخر في كل مرة أملك فيها الكرة، إذا كانت هناك فرصة ويمكنني أن أعطيها لك، سأفعل ذلك".

وأكمل "أجواء أنفيلد خاصة جدا، أستمتع بكل دقيقة هنا، أشعر وكأنني في بيتي، إنه شعور خاص دائما أن أسجل في أنفيلد ونفوز بالمباريات".

وأنهى حديثه قائلا: "بصراحة أمور العقد في ذهني، حتى الآن هذه أخر مباراة ألعبها ضد مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة، أتمنى فقط الفوز بالدوري وثم سنرى ما سيحدث".

موافقة صلاح

أوضح موقع ذا أثلتيك في وقت سابق أن صلاح سيوافق على تجديد عقده مع ليفربول.

وأفاد الموقع أن الدولي المصري سيوافق على تجديد العقد لمدة موسم واحد فقط، وذلك لسياسة النادي في تجديد عقود اللاعبين المتقدمين سنيا.

وكشف الموقع أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 32 عاما يزداد غضبا من طريقة تعامل النادي مع المفاوضات.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
شارك كبديل.. مصطفى محمد يساهم في فوز نانت الأول منذ 99 يوما تقرير: مدرب مرموش السابق يرغب في ضمه مجددا بالدوري الإنجليزي مواعيد مباريات الأحد 8 ديسمبر.. ثلاثي مصري قاريا والدوري الإنجليزي ميرور: بعد التوصل لحل وسط.. ليفربول يتفق مع صلاح على تجديد تعاقده بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يتعادل مع أوجسبورج وبايرن يبتعد بالصدارة لأول مرة من أغسطس.. محمد شريف يشارك في خسارة الخليج من الاتفاق تريزيجيه وعبد القادر سجلا.. الريان ينتصر على قطر في الدوري ويبتعد عن مراكز الهبوط انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (2)-(2) أوجسبورج
أخر الأخبار
بوستيكوجلو: قدمنا لـ تشيلسي ضربتي جزاء بسبب التدخلات السيئة 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق ضد إنييمبا 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
ماريسكا: لا أعرف سبب سقوط كوكوريا.. ولهذا لا يهبط مستوى أي لاعب 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميدو جابر ينضم لقائمة هدافي المصري في البطولات الإفريقية 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
شركة الكرة والاستاد والعضويات الجديدة.. تعرف على قرارات اجتماع إدارة الأهلي 52 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثليتك: ليفربول قدم عرضا أوليا لـ محمد صلاح ساعة | المحترفون
شارك كبديل.. مصطفى محمد يساهم في فوز نانت الأول منذ 99 يوما ساعة | المحترفون
مؤتمر جوميز: مباراتا المصري سيحددان شكل المجموعة للتأهل للدور التالي من الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية