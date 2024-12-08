شارك كبديل.. مصطفى محمد يساهم في فوز نانت الأول منذ 99 يوما

حقق نانت أول فوز له منذ 99 يوما بالتفوق على ستاد رين بنتيجة 1-0 في الجولة 14 من الدوري الفرنسي.

ولم يفز رين منذ التفوق على مونبيلييه في أغسطس الماضي بنتيجة 3-1 فخسر الفريق 6 مباريات وتعادل في 4 بجميع المسابقات.

وشارك مصطفى محمد في الشوط الثاني في الدقيقة 59 بدلا من الإسباني بيدرو شيريفيا الذي خرج مصابا.

58' Mostafa prend la place de Pedro ↻🇪🇬 𝟬-𝟬 ﹅ #fcnsrfc pic.twitter.com/xp4xRHNbeu — FC Nantes (@FCNantes) December 8, 2024

وبدأ نانت الشوط الثاني بعشر لاعبين بعد طرد ميكايل فاي في نهاية الشوط الأول.

وسجل النيجيري موسيس سيمون في الدقيقة 89 بتسديدة مقوسة بطريقة رائعة هدف التقدم.

وعدّل كريستوفر ووه التعادل لرين لكن الهدف ألغي بداعي وجود لمسة يد في الدقيقة 90+7.

وبعدها أشهر الحكم بطاقة حمراء أخرى في وجه خورخي سامباولي مدرب رين.

فوز نانت رفع رصيده لـ 14 نقطة في المركز الـ 13 بالتساوي مع رين الذي يحتل المركز الـ 12.

وسدد مصطفى خلال 31 دقيقة كرة وحيدة على مرمى الخصم أبعدها الدفاع، ومرر كرة وحيدة جاءت خاطئة، وفاز في 3 صراعات ثنائية من أصل 3