دوري المحترفين - الاستقالة الـ11.. علاء إبراهيم يستقيل من تدريب ديروط

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 20:47

كتب : رضا السنباطي

علاء إبراهيم

تقدم علاء إبراهيم المدير الفني لفريق ديروط باستقالته إلى مجلس إدارة النادي بعد الهزيمة من بروكسي.

وخسر ديروط من بروكسي في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 من دوري المحترفين.

ويحتل الفريق المركز الـ18 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين – انتصار قاتل للترسانة.. ودجلة يخسر من بترول أسيوط دوري المحترفين - الداخلية لـ في الجول: تقدمنا بشكوى لاتحاد الكرة بسبب ضغط المباريات دوري المحترفين - وي لـ في الجول: لمصلحة من ضغط المباريات وهل لدينا ارتباطات دولية؟ دوري المحترفين - حسام عبد العال مديرا فنيا لـ بلدية المحلة

ويدرس مجلس الإدارة عدة أسماء لخلافة علاء إبراهيم في الفترة المقبلة.

وتعتبر استقالة إبراهيم هي رقم 11 في دوري المحترفين.

وجاءت الاستقالات كالتالي:

1- استقالة رضا العيسوي من المنصورة وتعيين أيمن المزين

2- استقالة محمد حليم من تدريب طنطا وتعيين خالد عيد

3- استقالة أحمد صلاح من تدريب لافيينا وتعيين حسين شكري

4- استقالة جمعة مشهور من الترسانة وتعيين أحمد كشري

5- استقالة أحمد عبد الرؤوف من السكة الحديد مودرن وتعيين أيمن المزين

6- استقالة أيمن المزين من المنصورة وتعيين علاء نوح

7- استقالة أحمد عبد المقصود من منتخب السويس وتعيين علاء منير

8- استقالة عيد مرازيق من تدريب الداخلية وتعيين أمير عزمي مجاهد

9- استقالة إبراهيم صلاح من تدريب بلدية المحلة وتعيين حسام عبد العال

10- استقالة حسام عبد العال من أسوان وتعيين هيثم الفيل

11- استقالة علاء إبراهيم من تدريب ديروط

ديروط علاء إبراهيم دوري المحترفين بروكسي
نرشح لكم
دوري المحترفين – انتصار قاتل للترسانة.. ودجلة يخسر من بترول أسيوط انتهت دوري المحترفين - منتخب السويس (0)-(0) أسوان مواعيد مباريات الأحد 8 ديسمبر.. ثلاثي مصري قاريا والدوري الإنجليزي القسم الثالث – مدرب الزرقا لـ في الجول: قدمت استقالتي بين شوطي مباراة فريقي.. ورد رئيس النادي القسم الثاني ب - حارس مرمى يتحول إلى مهاجم ويسجل هدفا دوري المحترفين - الداخلية لـ في الجول: تقدمنا بشكوى لاتحاد الكرة بسبب ضغط المباريات أسوان يقبل استقالة حسام عبد العال.. والفيل مدربا مؤقتا دوري المحترفين - وي لـ في الجول: لمصلحة من ضغط المباريات وهل لدينا ارتباطات دولية؟
أخر الأخبار
مؤتمر جوميز: مباراتا المصري سيحددان شكل المجموعة للتأهل للدور التالي من الكونفدرالية 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر يورتشيتش: الحصول على نقطة من مالي أمر جيد في ظل ما مررنا به 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الكونفدرالية - بلاك بولز (0)-(1) المصري.. تغيير اضطراري 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري المحترفين - الاستقالة الـ11.. علاء إبراهيم يستقيل من تدريب ديروط 48 دقيقة | القسم الثاني
السر في تغيير حذاء كوكوريا.. تشيلسي يقلب الطاولة على توتنام برباعية ويقتنص الوصافة 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن تكليف خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي 58 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك ضد المصري والقناة الناقلة ساعة | الكرة الإفريقية
رغم المرض والغيابات.. بيراميدز يعود من مالي بالتعادل مع دجوليبا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية