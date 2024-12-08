دوري المحترفين - الاستقالة الـ11.. علاء إبراهيم يستقيل من تدريب ديروط

تقدم علاء إبراهيم المدير الفني لفريق ديروط باستقالته إلى مجلس إدارة النادي بعد الهزيمة من بروكسي.

وخسر ديروط من بروكسي في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 من دوري المحترفين.

ويحتل الفريق المركز الـ18 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

ويدرس مجلس الإدارة عدة أسماء لخلافة علاء إبراهيم في الفترة المقبلة.

وتعتبر استقالة إبراهيم هي رقم 11 في دوري المحترفين.

وجاءت الاستقالات كالتالي:

1- استقالة رضا العيسوي من المنصورة وتعيين أيمن المزين

2- استقالة محمد حليم من تدريب طنطا وتعيين خالد عيد

3- استقالة أحمد صلاح من تدريب لافيينا وتعيين حسين شكري

4- استقالة جمعة مشهور من الترسانة وتعيين أحمد كشري

5- استقالة أحمد عبد الرؤوف من السكة الحديد مودرن وتعيين أيمن المزين

6- استقالة أيمن المزين من المنصورة وتعيين علاء نوح

7- استقالة أحمد عبد المقصود من منتخب السويس وتعيين علاء منير

8- استقالة عيد مرازيق من تدريب الداخلية وتعيين أمير عزمي مجاهد

9- استقالة إبراهيم صلاح من تدريب بلدية المحلة وتعيين حسام عبد العال

10- استقالة حسام عبد العال من أسوان وتعيين هيثم الفيل

11- استقالة علاء إبراهيم من تدريب ديروط