الأهلي يعلن تكليف خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 20:36

كتب : FilGoal

خالد مرتجي - أمين صندوق الأهلي

أعلن النادي الأهلي تكليف خالد مرتجي أمين الصندوق بمهام نائب رئيس النادي.

وكشف الأهلي عبر موقعه أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب قرر خلال اجتماعه بتكليف مرتجي بمهام نائب رئيس النادي خلال الفترة المقبلة.

ولحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة والتي ستجرى خلال الانتخابات وفقا للائحة النظام الأساسي.

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وبذلك سيخلف مرتجي الراحل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي السابق الذي توفي في شهر يناير من عام 2024 الجاري.

وكان مرتجي أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لعدة فترات، قبل أن يتم انتخابه في المجلس الحالي كأمين للصندوق.

وشغل الراحل العامري فاروق عدة مناصب مرموقة على الساحة الرياضية المصرية.

وتولى منصب وزير الرياضة في عام 2012، وكان عضوا في مجلس إدارة النادي الأهلي لعدة سنوات.

قبل أن يتم انتخابه نائبا رئيس الأهلي في عام 2017 للمرة الأولى، وكذلك في المنصب ذاته في انتخابات عام 2022.

الأهلي العامري فاروق محمود الخطيب خالد مرتجي
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