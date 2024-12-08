دوري NBA - تألق يوكيتش لا يكفي لفوز دنفر.. وممفيس يهزم بوسطن

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 18:46

كتب : FilGoal

نيكولا يوكيتش

فاز واشنطن ويزاردز على مضيفه دنفر ناجيتس رغم تألق نجمه نيكولا يوكيتش وتسجيله 56 نقطة في المباراة التي جمعتهما ضمن دوري رابطة السلة الأمريكية NBA.

ولم يكن تألق النجم الصربي يوكيتش كافيا لفوز فريقه الذي خسر أمام واشنطن بنتيجة 122-113.

وسجل يوكيتش في المباراة 56 نقطة وأكمل 16 متابعة للكرة و8 تمريرات حاسمة.

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على الجانب الآخر سجل جوردن بول نجم واشنطن 39 نقطة.

وواصل كليفلاند كافاليرز نتائجه المميزة وفاز على تشارلوت هورنتس بنتيجة 116-102 ليحقق فوزه رقم 21 في الدوري.

ولا يزال كليفلاند متصدرا للقسم الشرقي من دوري NBA بـ21 انتصارا و3 هزائم فقط، ويأتي من بعده بوسطن سيلتيكس في المركز الثاني ثم أورلاندو ماجيك في المركز الثالث.

وانتصر أيضا أوكلاهوما سيتي ثاندرز على نيو أورليانز بليكانز بنتيجة 119-109 ليستمر في تصدر القسم الغربي ويأتي من بعده دالاس مافريكس.

وفاز دالاس مافريكس على تورنتو رابترز بنتيجة 125-118 في مباراة تألق فيها لوكا دونشيتش.

وسجل دونشيتش في المباراة 30 نقطة، وأكمل 11 تمريرة حاسمة و13 متابعة للكرة.

وتلقى بوسطن سيلتيكس حامل لقب NBA الخسارة أمام ممفيس جريزليس بنتيجة 127-121.

وشهدت المباراة تألق جا مورانت نجم ممفيس الذي سجل 32 نقطة وأكمل 9 تمريرات مساعدة و9 متابعات للكرة.

وفاز أيضا ميامي هيت على فينيكس صنز بنتيجة 121-111.

NBA نيكولا يوكيتش
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