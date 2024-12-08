بعد 5 أشهر فقط.. مانشستر يونايتد يعلن فسخ عقد مديره الرياضي بالتراضي

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 17:51

كتب : FilGoal

دان أشوورث

أعلن مانشستر يونايتد رحيل مديره الرياضي دان أشوورث بالتراضي بعد 5 أشهر فقط.

وكان مانشستر يونايتد قد عين أشوورث قادما من نيوكاسل.

وجاء بيان مانشستر يونايتد كالتالي:

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سيترك دان أشوورث منصبه كمدير رياضي بالاتفاق المتبادل.

نود أن نشكر دان على عمله ودعمه خلال الفترة الانتقالية للنادي ونتمنى له التوفيق في المستقبل.

وأثناء فترة عمل أشوورث في نيوكاسل، تمكن الفريق حينها من التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في بداية المشروع السعودي.

وتمسك نيوكاسل وقتها بأشوورث كثيرا، إلا أنه صمم على الرحيل والانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وقال دارين إيليس الرئيس التنفيذي لنيوكاسل وقتها لموقع النادي: " نشعر بخيبة أمل بطبيعة الحال لأن أشوورث اختار الرحيل، ولكن رحلتنا المثيرة لا تتوقف وستبدأ عملية تعيين مدير رياضي جديد على الفور".

وأتم "نشكر أشوورث على جهوده في نيوكاسل ونتمنى له ولعائلته التوفيق في المستقبل".

ولم تدم خطط أشوورث كثيرا إذ تمت إقالة إريك تين هاج وعين بدلا من روبن أموريم.

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