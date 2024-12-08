تشكيل الزمالك - فتوح في الوسط وعمر فرج أساسي ضد إنييمبا في الكونفدرالية

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة نافسه إنييمبا النيجيري في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

ويستعد الزمالك للقاء إنييمبا النيجيري باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويلعب عمر فرج أساسيا للمرة الأولى في الكونفدرالية، ويتواجد أحمد فتوح كلاعب وسط.

ويشارك أحمد محمود في مركز الظهير الأيمن.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايك – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد – عبد الله السعيد

خط الهجوم : عمر فرج – سيف الجزيري – أحمد مصطفى (زيزو).

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومحمود حمدي (الونش) وعمر جابر وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف

واستهل الزمالك مشواره في البطولة بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 2-0 وتقاسم الصدارة مبكرا مع المصري.

وعلى الجانب الآخر أتى تشكيل إنييمبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوسف كويتا

خط الدفاع: علي كيتا – عثمان ديالو – ألو دومبيا – عبد الله سانوجو – دابا سوجوبا

خط الوسط: دابا بينوا دياكيتي – قادر أرمل – محمادو سيسوكو – أمادو سوماري

خط الهجوم: أبو بكر دياكيتي