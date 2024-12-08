تشكيل الزمالك - فتوح في الوسط وعمر فرج أساسي ضد إنييمبا في الكونفدرالية

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 17:20

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح - الزمالك ضد بلاك بولز

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة نافسه إنييمبا النيجيري في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

ويستعد الزمالك للقاء إنييمبا النيجيري باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويلعب عمر فرج أساسيا للمرة الأولى في الكونفدرالية، ويتواجد أحمد فتوح كلاعب وسط.

أخبار متعلقة:
برزي: توجد كؤوس مهملة قبل وضعها في المتحف.. ومناشدة لنجوم الزمالك هشام نصر: تأخرنا كثيرا لامتلاك متحف الزمالك.. وهذه مستجدات الفرع الجديد بظهور صورة أحمد رفعت.. افتتاح متحف نادي الزمالك الكونفدرالية - لا تغيير في زي الزمالك أمام إنييمبا

ويشارك أحمد محمود في مركز الظهير الأيمن.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايك – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد – عبد الله السعيد

خط الهجوم : عمر فرج – سيف الجزيري – أحمد مصطفى (زيزو).

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومحمود حمدي (الونش) وعمر جابر وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف

واستهل الزمالك مشواره في البطولة بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 2-0 وتقاسم الصدارة مبكرا مع المصري.

وعلى الجانب الآخر أتى تشكيل إنييمبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوسف كويتا

خط الدفاع: علي كيتا – عثمان ديالو – ألو دومبيا – عبد الله سانوجو – دابا سوجوبا

خط الوسط: دابا بينوا دياكيتي – قادر أرمل – محمادو سيسوكو – أمادو سوماري

خط الهجوم: أبو بكر دياكيتي

الزمالك الكونفدرالية جوزيه جوميز إنييمبا
نرشح لكم
مباشر الكونفدرالية - إنييمبا (0)-(0) الزمالك.. تسديدة علت المرمى اتحاد الكرة يكرم حكمين بعد إنقاذ حياة لاعبين عبد الوهاب: تحدثت مع محلب لضم صلاح بسبب هدفه الرائع.. ومفاوضاتي مع طارق حامد تقرير: مدرب مرموش السابق يرغب في ضمه مجددا بالدوري الإنجليزي دينا الرفاعي: الكرة النسائية هدية لمجلس أبو ريدة.. وحازم وبركات تعرضا للظلم طريق الأهلي - قبل باتشوكا.. بوتافوجو يواجه ساو باولو لحسم الدوري البرازيلي مواعيد مباريات الأحد 8 ديسمبر.. ثلاثي مصري قاريا والدوري الإنجليزي بعد التعادل مع أورلاندو.. بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – توتنام (0)-(0) تشيلسي.. انطلاق المباراة 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خسارة درامية لـ إبسويتش ضد بورنموث.. وفاردي يقود عودة مجنونة لـ ليستر أمام برايتون 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عقدة لندنية؟ أرسنال يهدر نقطتين بالتعادل مع فولام 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر أبطال إفريقيا - دجوليبيا (0)-(0) بيراميدز.. فرصة مهدرة بغرابة 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد 5 أشهر فقط.. مانشستر يونايتد يعلن فسخ عقد مديره الرياضي بالتراضي 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الكونفدرالية - إنييمبا (0)-(0) الزمالك.. تسديدة علت المرمى 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
التشكيل - كايسيدو ظهير أيمن في تشيلسي.. وفورستر يحرس عرين توتنام 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الزمالك - فتوح في الوسط وعمر فرج أساسي ضد إنييمبا في الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية