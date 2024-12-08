دوري المحترفين – انتصار قاتل للترسانة.. ودجلة يخسر من بترول أسيوط

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 17:00

كتب : FilGoal

الترسانة - منتخب السويس - أوجستين أوتو

واصل الترسانة سلسلة انتصاراته وفاز على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد الترسانة للنقطة 19 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد كهرباء الإسماعيلية عند النقطة 16 في المركز الثامن.

تقدم كهرباء الإسماعيلية عن طريق محمد شيكا قبل أن يتعادل عمر طارق للترسانة.

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وسجل مازن خالد هدف فوز الشواكيش بالوقت القاتل.

وفاز بترول أسيوط على وادي دجلة صاحب المركز الثاني بهدفين دون مقابل.

سجل ثنائية بترول أسيوط في المباراة كل من محمد عيد وجودوين.

وانتصر بروكسي خارج ملعبه على ديروط بنتيجة 3-2.

تقدم معتز مهيب لديروط في الدقيقة الثالثة من المباراة، وتعادل كامل أحمد "كابوريا" لبروكسي في الدقيقة 13.

وتقدم ديروط من جديد عن طريق علاء شعبان ثم عاد بروكسي للتعادل عن طريق محمد جمال الكارتة.

وسجل محمد العربي هدف فوز بروكسي في الوقت القاتل.

وتعادل منتخب السويس مع أسوان بدون أهداف في مباراة أقيمت على استاد الجيش بالسويس.

وخسر بلدية المحلة من راية بهدف دون مقابل في المباراة الأولى للفريق تحت قيادة حسام عبد العال المدرب الجديد.

الترسانة دوري المحترفين
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