قائمة ريال مدريد - عودة فينيسيوس ورودريجو لمواجهة أتالانتا

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة أتالانتا.

ويلتقي ريال مدريد مع أتالانتا يوم الثلاثاء في الجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة فينيسيوس جونيور ورودريجو بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما.

ويغيب فيرلاند ميندي بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد جيرونا.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرجيو ميستري.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – فران جارسيا – يوسف إنريكي – أنطونيو روديجير – راؤول أسينسيو – دافيد خيمينيز.

الوسط: جود بيلينجهام – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – أندريس تشيما.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – إندريك – براهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز 24 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 11 نقطة.