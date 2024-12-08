إيرادات بايرن تتخطى حاجز المليار يورو

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 16:37

كتب : FilGoal

دخلة جماهير بايرن ميونيخ قبل مواجهة مانشستر سيتي

أعلن نادي بايرن ميونيخ تجاوز إيراداته لحاجز المليار يورو.

وذلك لأول مرة في تاريخ النادي البافاري.

وأوضح هربرت هاينر رئيس النادي يوم الأحد خلال انعقاد الجمعية العمومية أن إيرادات بايرن بلغت مليار و17 مليون يورو.

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وارتفعت الإيرادات من 882 مليون يورو العام الماضي، إلى أكثر من مليار يورو، بفضل كرة القدم وكرة السلة.

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وأكد رئيس بايرن أن بايرن أصبح لديه 382 ألف عضو، وهو رقم قياسي بين أندية العالم.

وكان عدد أعضاء النادي العام الماضي قد بلغ 360 ألف عضو.

وقال هاينر إنه يتمنى وصول أعضاء النادي إلى 400 ألف في العام المقبل الذي يشهد الاحتفالات بالذكرى الـ125 لتأسيس بايرن ميونيخ.

بايرن ميونيخ
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