"معلوماتنا شبه رسمية".. نائب رئيس الوداد يكشف الجوائز المالية لكأس العالم للأندية

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 16:36

كتب : FilGoal

صنداونز ضد الوداد

كشف كمال الديساوي نائب رئيس الوداد المغربي عن الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2025.

ويقع الوداد في المجموعة السابعة رفقة أندية مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين.

وكشف موقع Le360 سبورت المغربي نقلا عن صحيفة الصباح، أن كمال الديساوي صرح بحصوله على معلومات شبه رسمية عن جوائز البطولة.

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وأوضح نائب رئيس الوداد "سيحصل كل فريق على مكافأة مالية قدرها 20 مليون دولار وفقا لمعلوماتنا شبه الرسمية".

وتابع "يأتي ذلك بجانب مكافآت أخرى حسب النتائج والمراكز التي سيحققها كل فريق".

ويستهدف الوداد تحفيف مديونيته بتسوية النزاعات العالقة والتي صدرت فيها أحكام نهائية.

كما يسعى الوداد لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات لتأمين مستقبل الفريق الرياضي.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

وسيتم إطلاق بيع التذاكر يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة.

وتضم المجموعة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

وتشهد البطولة مشاركة 5 فرق عربية وهم الهلال السعودي والأهلي والترجي والوداد والعين.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد المجموعة السابعة:

الوداد × مانشستر سيتي.. الثامنة مساء يوم 18 يونيو

العين × يوفنتوس.. الخامسة صباحا يوم 19 يونيو

يوفنتوس × الوداد.. الثامنة مساء يوم 22 يونيو

مانشستر سيتي × العين.. الساعة الخامسة صباحا يوم 23 يونيو

الوداد × العين.. الساعة 11 مساء يوم 26 يونيو

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