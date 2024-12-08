اسكواش - إلى صدارة تصنيف السيدات.. تتويج نوران وعسل بلقب هونج كونج

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 15:50

كتب : محمد سمير

مصطفى عسل - نوران جوهر لاعب/ لاعبة نادي بالم هيلز

توج الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.

وتعتبر منافسات هونج كونج المفتوحة للاسكواش واحدة من البطولات الكبرى في الموسم.

وبذلك التتويج نجحت نوران جوهر في الصعود إلى قمة التصنيف العالمي للسيدات بعد فترة من هيمنة نور الشربيني.

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وتغلبت نوران جوهر على زميلتها نور الشربيني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت 55 دقيقة.

بينما على مستوى الرجال تغلب مصطفى عسل أمام زميله علي فرج بنفس النتيجة في مباراة استغرقت 51 دقيقة.

وحققت نوران جوهر لقبها الثاني من بطولة هونج كونج بعد حصد نسخة 2016.

أما مصطفى عسل فتوج بلقبه الثاني بعد حصد نسخة 2022.

بينما لم ينجح علي فرج في حصد لقب هونج كونج بعد خسارة النهائي للمرة الثالثة.

ورفعت نوران جوهر رصيدها إلى 30 بطولة خلال مسيرتها.

اسكواش علي فرج نوران جوهر مصطفى عسل
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