عبد الوهاب: تحدثت مع محلب لضم صلاح بسبب هدفه الرائع.. ومفاوضاتي مع طارق حامد

كشف محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي السابق كواليس مفاوضاته مع اللاعبين وقت تواجده في النادي الأهلي.

وتحدث عبد الوهاب عن كواليس مفاوضاته لضم محمد صلاح من المقاولون العرب، وطارق حامد قبل الانضمام إلى الزمالك.

وكشف محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي السابق عبر بودكاست كلام جامد مع حامد: "كنا نواجه المقاولون العرب ولاعب صغير في السن راوغ ثم سجل هدفا رائعا، هذا اللاعب هو محمد صلاح".

وتابع "تحدثت مع إبراهيم محلب وإدارة المقاولون وطلبوا مني مليون جنيه مقابل انتقال إلى الأهلي فقلت له ماذا لو دفعنا 700 ألف فقط؟ وكان هناك تقريب لوجهات النظر لكن الأمر مر سريعا".

وأضاف "بعد ذلك علمت بدخول الزمالك في الصفقة لكن لا أعلم ماذا حدث".

وبسؤاله عن طارق حامد أجاب "فرج عامر طلب 6 ملايين جنيه كاش مقابل انتقال اللاعب إلى الأهلي".

وتابع "تحدثت وقتها مع طارق وكان مُرحب جدا بالانضمام للأهلي".

وشدد "لا يمكن أن تبدأ مفاوضات مع رئيس نادي واللاعب ليس لديه رغبة في الانتقال إليك، وبعدما تحدثت مع طارق حامد بدأنا المفاوضات مع فرج عامر".

واختتم عبد الوهاب تصريحاته "لكن الأمور المادية كانت صعبة في النادي بتلك الفترة وسموحة رفض فكرة التقسيط".