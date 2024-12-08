انتهت دوري المحترفين - منتخب السويس (0)-(0) أسوان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة منتخب السويس ضد أسوان في الجولة 11 من دوري المحترفين المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة