انتهت دوري المحترفين - منتخب السويس (0)-(0) أسوان

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 14:32

كتب : FilGoal

الترسانة - منتخب السويس - أوجستين أوتو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة منتخب السويس ضد أسوان في الجولة 11 من دوري المحترفين المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

أسوان منتخب السويس دوري المحترفين
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