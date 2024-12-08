تقرير: مدرب مرموش السابق يرغب في ضمه مجددا بالدوري الإنجليزي

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 14:12

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يسعى أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق كريستال بالاس في الحصول على خدمات عمر مرموش.

وتألق مرموش مع فرانكفورت هذا الموسم لفت أنظار كبار أوروبا إليه، وبات ثاني هدافي الدوري الألماني بعد مرور 13جولة بفارق هدف وحيد عن هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.

وكشف موقع TEAMtalk أن مرموش الملقب بمحمد صلاح الجديد يحظى باهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي.

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وأشار التقرير إلى اهتمام أندية ليفربول وأرسنال في مقدمة الفرق الراغبة في ضمه، لكن هناك اهتمام حقيقي من ناديي كريستال بالاس ووست هام.

ويسعى كريستال بالاس لتدعيم هجومه بضم مرموش بناء على طلب أوليفر جلاسنر مدربه السابق.

وسبق وأن عمل مرموش مع جلاسنر خلال فترته في فولفسبورج.

ولعب مرموش 10 مباريات تحت قيادة جلاسنر وقت تواجده في فولفسبورج، لكنه لم يلحق به بعد انتقال إلى فرانكفورت.

وساهم مرموش هذا الموسم في 28 هدفا خلال 21 مباراة خاضهم مع فرانكفورت في مختلف المسابقات.

وسجل مرموش 17 هدفا بينما صنع 11 آخرين.

فرانكفورت مرموش كريستال بالاس
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