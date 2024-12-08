تكريما لبيكنباور.. بايرن ميونيخ يعلق رقم 5 إلى الأبد

أعلن نادي بايرن ميونيخ تعليق القميص رقم 5 إلى الأبد بصفوف الفريق تكريما لأسطورة النادي فرانز بيكنباور.

القرار يعني أنه لن يرتدي أي لاعب القميص رقم 5 إلى الأبد.

وجاء القرار خلال الجمعية العمومية التي عقدتها إدارة النادي للإعلان عن ميزانية العام الحالي.

بيكنباور هو أسطورة منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ خلال ستينيات وسبيعنيات القرن الماضي.

وتوفي بكنباور في شهر يناير من العام الحالي بعد صراع مع المرض.

ولم يرتد أي لاعب القميص رقم 5 منذ موسمين في بايرن ميونيخ دون قرار تعليقه بشكل رسمي.

وكان بينجامين بافار لاعب بايرن السابق وإنتر الحالي آخر من ارتدى قميص رقم 5 بالفريق في موسم 2022/2023.

ويتصدر بايرن ميونيخ حاليا الدوري الألماني برصيد 33 نقطة وبفارق 6 نقاط عن آينتراخت فرانكفورت أقرب ملاحقيه.