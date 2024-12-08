تكريما لبيكنباور.. بايرن ميونيخ يعلق رقم 5 إلى الأبد

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 14:08

كتب : FilGoal

تقديم بينجامين بافار كلاعب لبايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ تعليق القميص رقم 5 إلى الأبد بصفوف الفريق تكريما لأسطورة النادي فرانز بيكنباور.

القرار يعني أنه لن يرتدي أي لاعب القميص رقم 5 إلى الأبد.

وجاء القرار خلال الجمعية العمومية التي عقدتها إدارة النادي للإعلان عن ميزانية العام الحالي.

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بيكنباور هو أسطورة منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ خلال ستينيات وسبيعنيات القرن الماضي.

وتوفي بكنباور في شهر يناير من العام الحالي بعد صراع مع المرض.

ولم يرتد أي لاعب القميص رقم 5 منذ موسمين في بايرن ميونيخ دون قرار تعليقه بشكل رسمي.

وكان بينجامين بافار لاعب بايرن السابق وإنتر الحالي آخر من ارتدى قميص رقم 5 بالفريق في موسم 2022/2023.

ويتصدر بايرن ميونيخ حاليا الدوري الألماني برصيد 33 نقطة وبفارق 6 نقاط عن آينتراخت فرانكفورت أقرب ملاحقيه.

بايرن ميونيخ بينجامين بافار فرانز بيكنباور
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