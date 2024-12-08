أثليتك تكشف مدة غياب مدافع ريال مدريد.. وموقفه من كأس إنتركونتيننتال

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 13:37

كتب : FilGoal

فيرلاند ميندي - ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه الفرنسي فيرلاند ميندي.

وتعرض ميندي لإصابة عضلية خلال لقاء الفريق أمام جيرونا يوم السبت.

وأفاد ريال مدريد في بيان "أثبتت الفحوصات التي أجريت على فيرلاند ميندي إصابته في عضلات الفخذ اليمنى".

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وأضاف البيان "نحن الآن بانتظار تطور حالته".

وذكرت شبكة ذا أثليتك أنه من المتوقع أن يغيب فيرلاند ميندي لأكثر من 10 أيام.

ومن المرجح أن يصبح الفرنسي جاهزا للمشاركة في مباراة إشبيلية يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري.

وبذلك سيغيب كامافينجا عن مباراة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ولقاء رايو فايكانو يوم السبت المقبل، قبل انطلاق كأس إنتركونتيننتال.

ويلعب ريال مدريد المباراة النهائية للبطولة يوم 18 ديسمبر بقطر.

بعد أن يلتقي باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسيكون الأهلي المصري بانتظار الفائز من المباراة في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم 18 ديسمبر بملعب لوسيل في الدوحة.

ريال مدريد فيرلاند ميندي كأس إنتركونتينينتال
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