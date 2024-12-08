مبابي: اللعب في ريال مدريد متعة.. ووظيفتي مساعدة الفريق على تحقيق الفوز

يرى كيليان مبابي لاعب ريال مدريد أن اللعب في فريقه الحالي بمثابة المتعة.

وفاز ريال مدريد على جيرونا بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب مونتليفي بالجولة 16 من الدوري الإسباني.

وسجل مبابي هدف ريال مدريد الثالث في المباراة ليصل إلى الهدف رقم 11 بقميص الفريق.

وقال مبابي عبر قناة ريال مدريد عقب المباراة: "كنا ندرك أهمية المباراة لأن جيرونا قوي على أرضه لكننا بدأنا بشكل جيد للغاية وسجلنا في الشوط الأول وفي الشوط الثاني سجلنا هدفين على التوالي".

وتابع "إنه أمر لا يصدق أن تلعب مع لاعب عظيم مثل بيلينجهام، اللعب في ريال مدريد متعة".

وأكمل "براهيم دياز وأردا جولر قدما أداء جيد أيضا ونحن سعداء".

وعن مواجهة أتالانتا قال: "في دوري أبطال أوروبا تلعب دائما الفرق القوية وعلينا تحقيق الفوز لأننا خسرنا في المباراة الأخيرة ونحن مستعدون للذهاب والمنافسة وتحقيق الفوز".

وأضاف "تسجيلي؟ هدفي مساعدة الفريق واللعب بشخصية ومساعدة الفريق على الفوز هو وظيفتي".

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 36 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر مع وجود مباراة مؤجلة لريال مدريد ضد فالنسيا على ملعب ميستايا.

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