دينا الرفاعي: الكرة النسائية هدية لمجلس أبو ريدة.. وحازم وبركات تعرضا للظلم

ترى دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن تطوير الكرة النسائية المصرية هدية للمجلس المقبل برئاسة هاني أبو ريدة.

وتنتهي ولاية مجلس اتحاد الكرة الحالي رسميا في العاشر من ديسمبر الجاري.

وقالت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر قناة dmc: "التطوير الذي حدث في الكرة النسائية المصرية هدية إلى مجلس هاني أبو ريدة، وأتمنى الاستمرار على التطوير وكل موسم سيكون أفضل من السابق".

وبسؤاله عن آراء أن السيدة مكانها المطبخ، أجابت "المرأة مكانها في كل الأعمال وكل المجالات في ظل سياسة الدولة بتمكين المرأة، لاعبات كرة القدم المصرية تبذلن أقصى جهد لرفع اسم بلادهن".

وشددت "أحزن من التنمر الذي يحدث على لاعبات كرة القدم المصرية بسبب شعوري باللاعبة نفسها وأولياء أمورهن وكم الصعوبات التي تخطيناها خلال الفترة الماضية".

وتابعت "لدي شغف واهتمام كبير بالكرة النسائية ولن أتأخر عن أي دعم أو مساندة للمجلس القادم في هذا الملف، وتواصلت مع إيناس مظهر عضو المجلس القادم ووجهت لي الشكر على ما حدث بالكرة النسائية".

أما عن الفترة السابقة فأوضحت "أرى أن المجلس السابق لاتحاد الكرة لم يكن محبوبا إعلاميا وربما لم يكن هنا تواصل إعلامي بشكل جيد".

وكشفت "رأيي أن حازم إمام ومحمد بركات تعرضا للظلم إعلاميا خلال فترة اتحاد الكرة، لا أعلم سبب عدم حضور حازم إمام آخر 7 أشهر لكن ربما هو قدّم كل ما لديه ولم يكن قادرا على تقديم أكثر من ذلك".

وأعلنت اللجنة الانتخابية لاتحاد الكرة المصري رفض كافة الطعون المقدمة ضد قائمة هاني أبو ريدة، التي لم يترشح سواها في الانتخابات.

ووفقا للوضع الحالي فإن قائمة هاني أبو ريدة هي من ستقود اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية في حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.

وجاءت قائمة أبو ريدة بالكامل كالتالي:

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد

خالد الدرندلي – نائب الرئيس

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة

بينما جاءت قائمة الأسماء الاحتياطية كالآتي:

جيمس حنا

هيام بركة

أشرف موسى

وتقام انتخابات اتحاد كرة القدم يوم 10 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يخوضها هاني أبو ريدة على منصب الرئيس.

وعلم FilGoal.com كيف يفكر هاني أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات، وما هي القرارت التي يدرسها مع قائمته في الوقت الحالي لتطبيقها إذا عاد من جديد لرئاسة الجبلاية.

وإليكم القرارات الأولية التي سيتخذها أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات:

إلغاء منتخب 2010

سيكون القرار الأول الذي سيخذه مجلس إدارة هاني أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة هو إلغاء منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 والذي يقوده في الوقت الحالي وائل رياض.

المدير التنفيذي

سيتخذ هاني أبو ريدة قرارا بتعيين إيهاب لهيطة في منصب المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وهو المنصب الذي كان يشغله أيضا مع أبو ريدة في اتحاد الكرة قبل عدة سنوات.

على أن يعود وليد العطار المدير التنفيذي الحالي لمنصبه السابق كمدير لشؤون اللاعبين.

المدير الفني للاتحاد

كما يدرس أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة إلغاء منصب المدير الفني للاتحاد والذي يشغله حاليا علاء نبيل، مع تعيين لجنة فنية تكون مسؤولة عن كل الأمور الفنية التي تخص الاتحاد والمنتخبات المصرية بكافة مراحلها العمرية، وسيرأس هذه اللجنة أحد خبراء كرة القدم المصرية وسيكون معه عدة أعضاء للعمل في اللجنة الفنية.