غياب ثنائي بايرن حتى نهاية العام

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 11:48

كتب : FilGoal

مباراة بايرن ميونيخ أمام باير ليفركوزن

أعلن نادي بايرن ميونيخ تفاصيل إصابة لاعبيه ألفونسو ديفيز وكينجسلي كومان.

وأصيب الثنائي خلال مباراة هايدنهايم التي فاز فيها الفريق بنتيجة 4-2 بالجولة 13 من الدوري الألماني.

وأفاد بايرن في بيان: "تعرض الثنائي ألفونسو ديفيز وكينجسلي كومان لتمزق في الألياف العضلية الخلفية للفخذ الأيسر في مباراة هايدنهايم".

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وأوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن الثنائي سيغيب عن عن المباريات الـ3 الأخيرة لبايرن هذا العام.

ويلعب بايرن ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ثم يلاقي ماينز في الجولة 14 من الدوري الألماني السبت المقبل.

على أن يختتم مبارياته في عام 2024 ضد لايبزيج في الجولة 15 يوم الجمعة 20 ديسمبر الجاري.

وذلك قبل أن تبدأ فترة الراحة الشتوية بالدوري الألماني.

بايرن ميونيخ كينجسلي كومان ألفونسو ديفيز
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