كرة يد - مروة عيد: لم يحلم أحد بتأهلنا لكأس العالم.. وهذا ما نحتاجه للوصول لمنصات التتويج

أعربت مروة عيد قائدة منتخب مصر لسيدات كرة اليد عن فخرها بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى.

وأشارت مروة إلى أنه لم يحلم أحد بتحقيق هذا الإنجاز والتأهل لكأس العالم.

وحقق منتخب سيدات مصر لكرة اليد المركز الرابع في أمم إفريقيا وحسم تأهله إلى كأس العالم 2025 بدولتي هولندا وألمانيا.

وكتبت مروة عيد عبر حسابها الرسمي: "الحمد لله على كل شيء، كرم الله كبير علينا جدا، لم يكن أحد يحلم قبل البطولة أن هذا الفريق سيصل إلى المربع الذهبي وكأس العالم لأول مرة في التاريخ".

وتابعت "هذا فضل وكرم من الله علينا، كنت أتمنى استكمال المشوار بعد الصعود للمربع الذهبي، لكن إصابة الظهر منعتني وتدابير الله أفضل".

وشددت "بالتأكيد كنا نطمح في تحقيق ميدالية، لكن ربما منتخب تونس تعب أكثر منا، والله اسمه العدل لا يظلم أحدا ونحن راضون بما حققنا".

واختتمت "فخورة بكل بنت في الفريق، مبروك علينا التأهل لكأس العالم وبإذن الله يكون هذا الجيل مستقبل كبير ونراه قريبا على منصات التتويج، الأمر ليس بعيدا لكنه يحتاج التخطيط وسنصل إن شاء الله".

وغابت مروة عيد عن مباراتي نصف النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع بسبب إصابة في الظهر خلال الجولة الثانية من دور المجموعات.

إلا أنها شاركت في أغلب فترات مباراة ربع النهائي الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم، والتي تغلب فيها منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية صاحب الأرض بنتيجة 23-22.