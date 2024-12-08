كرة يد - مروة عيد: لم يحلم أحد بتأهلنا لكأس العالم.. وهذا ما نحتاجه للوصول لمنصات التتويج

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 11:27

كتب : FilGoal

مروة عيد - منتخب سيدات مصر كرة يد

أعربت مروة عيد قائدة منتخب مصر لسيدات كرة اليد عن فخرها بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى.

وأشارت مروة إلى أنه لم يحلم أحد بتحقيق هذا الإنجاز والتأهل لكأس العالم.

وحقق منتخب سيدات مصر لكرة اليد المركز الرابع في أمم إفريقيا وحسم تأهله إلى كأس العالم 2025 بدولتي هولندا وألمانيا.

أخبار متعلقة:
كرة يد - منتخب مصر سيدات يخسر البرونزية لصالح تونس كرة يد - مصر تخسر من أنجولا في نصف نهائي أمم إفريقيا.. ومواجهة عربية على البرونزية كرة يد - مي جمعة لـ في الجول: كنت أثق أن الكرة الأخيرة لن تسكن شباكي.. وحققنا الحلم كرة يد - مروة عيد لـ في الجول: تحقق حلم سنوات.. وشاركت رغم الإصابة

وكتبت مروة عيد عبر حسابها الرسمي: "الحمد لله على كل شيء، كرم الله كبير علينا جدا، لم يكن أحد يحلم قبل البطولة أن هذا الفريق سيصل إلى المربع الذهبي وكأس العالم لأول مرة في التاريخ".

وتابعت "هذا فضل وكرم من الله علينا، كنت أتمنى استكمال المشوار بعد الصعود للمربع الذهبي، لكن إصابة الظهر منعتني وتدابير الله أفضل".

وشددت "بالتأكيد كنا نطمح في تحقيق ميدالية، لكن ربما منتخب تونس تعب أكثر منا، والله اسمه العدل لا يظلم أحدا ونحن راضون بما حققنا".

واختتمت "فخورة بكل بنت في الفريق، مبروك علينا التأهل لكأس العالم وبإذن الله يكون هذا الجيل مستقبل كبير ونراه قريبا على منصات التتويج، الأمر ليس بعيدا لكنه يحتاج التخطيط وسنصل إن شاء الله".

وغابت مروة عيد عن مباراتي نصف النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع بسبب إصابة في الظهر خلال الجولة الثانية من دور المجموعات.

إلا أنها شاركت في أغلب فترات مباراة ربع النهائي الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم، والتي تغلب فيها منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية صاحب الأرض بنتيجة 23-22.

كرة يد سيدات مصر مروة عيد منتخب مصر للسيدات
نرشح لكم
كرة يد - منتخب مصر سيدات يخسر البرونزية لصالح تونس اسكواش - نهائي مصري خالص رجال وسيدات في هونج كونج المفتوحة كرة يد - مصر تخسر من أنجولا في نصف نهائي أمم إفريقيا.. ومواجهة عربية على البرونزية اسكواش - عسل ونوران وهانيا إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة دوري السيدات - الزمالك يفوز برباعية.. ومسار يعود للمنافسة بـ 12 هدفا دوري السيدات - هاتريك في 8 دقائق.. الأهلي يكتسح بيراميدز 6-1 انتهت في دوري السيدات - الأهلي (6)-(1) بيراميدز كرة يد - مي جمعة لـ في الجول: كنت أثق أن الكرة الأخيرة لن تسكن شباكي.. وحققنا الحلم
أخر الأخبار
خليجي 26 - رينار يعلن قائمة السعودية.. وغياب الثلاثي المحترف 5 دقيقة | سعودي في الجول
دينا الرفاعي: الكرة النسائية هدية لمجلس أبو ريدة.. وحازم وبركات تعرضا للظلم 22 دقيقة | الكرة المصرية
غياب ثنائي بايرن حتى نهاية العام 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
أثليتك: بعد 5 أشهر فقط.. المدير الرياضي لمانشستر يونايتد يترك منصبه ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - مروة عيد: لم يحلم أحد بتأهلنا لكأس العالم.. وهذا ما نحتاجه للوصول لمنصات التتويج ساعة | رياضة نسائية
الهلال يوضح تفاصيل إصابة سالم الدوسري ساعة | سعودي في الجول
طريق الأهلي - قبل باتشوكا. بوتافوجو يواجه ساو باولو لحسم الدوري البرازيلي ساعة | كأس العالم للأندية
ابتسمت له أخيرا.. رويس يحصد لقب الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسي ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية