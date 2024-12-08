الهلال يوضح تفاصيل إصابة سالم الدوسري

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 11:22

كتب : FilGoal

سالم الدوسري لاعب الهلال يحتفل بهدفه في الفيحاء

أوضحت نادي الهلال السعودي تفاصيل الإصابة التي ضربت قائده سالم الدوسري.

وتعرض الدوسري للإصابة وخرج من لقاء الرائد في الدوري السعودي على محفة.

وأفاد النادي في بيان: "أوضحت الأشعة التي أجراها قائد الفريق سالم الدوسري تعرّضه لكسور خفيفة في الوجه".

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وأضاف البيان "سيخضع اللاعب لكشف آخر يوم الأحد لتحديد الخطة العلاجية".

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 104 من أجل الفوز على الرائد بنتيجة 3-2 في الجولة 13 من الدوري السعودي.

وواصل الهلال حامل اللقب مطاردة اتحاد جدة في صراع الصدارة.

وارتفع رصيد الهلال لـ 34 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر.

وأصبح الهلال أول فريق في تاريخ الدوري السعودي لا يخسر في 29 مباراة متتالية على أرضه متخطيا رقم الأهلي.

وتقدم كريم البركاوي بهدف مبكر للرائد في الدقيقة 7 بلمسة واحدة في الشباك.

وسجل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التعادل في الدقيقة 42 برأسية بعد عرضية مالكوم.

وبعد 6 دقائق من مشاركته سجل البديل يحيى سنبل هدف تقدم الرائد قي الدقيقة 78 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء على يمين ياسين بونو.

وضغط الهلال بكل خطوطه بحثا عن تعديل النتيجة وسجل بالفعل ماركوس ليوناردو هدف التعادل في 88 برأسية بعد عرضية جواو كانسيلو.

وفي الدقيقة 90+14 سجل علي البليهي هدف الفوز القاتل وخطف الـ 3 نقاط برأسية.

الهلال سالم الدوسري
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