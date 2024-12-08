طريق الأهلي - قبل باتشوكا. بوتافوجو يواجه ساو باولو لحسم الدوري البرازيلي

يختتم فريق بوتافوجو حامل لقب كوبا ليبرتادوريس، منافسات الدوري البرازيلي مساء اليوم الأحد.

ويستضيف بوتافوجو فريق ساو باولو في ختام الدوري البرازيلي في تمام التاسعة مساء.

ويقع بوتافوجو في طريق الأهلي بمنافسات كأس إنتركونتينينتال والتي تقام أدوارها النهائية في العاصمة القطرية الدوحة.

ويتصدر بوتافوجو جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 76 نقطة وبفارق 3 نقاط عن بالميراس.

ويحتاج بوتافوجو إلى نقطة وحيدة أمام ساو باولو من أجل حسم لقب الدوري البرازيلي.

بينما بالميراس وصيف الموسم الحالي من الدوري البرازيلي، كانت قد أسفرت قرعة كأس العالم 2025 عن وقوعه بنفس مجموعة الأهلي.

ويستعد فريق بوتافوجو للسفر إلى الدوحة عقب مواجهة ساو باولو استعدادا لخوض منافسات كأس إنتركونتينينتال.

ويلعب الفريق البرازيلي أمام باتشوكا المكسيكي في تمام السابعة من مساء الأربعاء على استاد 974 بمدينة الدوحة.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الأهلي مساء السبت المقبل في نصف نهائي البطولة، التي يصعد منها المتأهل لمواجهة ريال مدريد في النهائي.

وتغادر بعثة الأهلي إلى الدوحة يوم الثلاثاء قبل انطلاق دربي الأمريكيتين بين بوتافوجو وباتشوكا.